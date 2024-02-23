İnşaattan çalınan teleskopik direklerin hırsızları yakalandı

Samsun'un Canik ilçesi Canik Soğuksu Mahallesi'nde bulunan bir inşaattan çalınan yaklaşık 26 bin 400 TL değerindeki teleskopik direklerin hırsızları, polisin titiz takibi sonucu yakalandı.
M.E. ve A.K. isimli şüpheliler, Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ayrıca, çalıntı malzemeleri satın alan N.T. de suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.