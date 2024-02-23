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İçme suyu borusu patladı: Yollar nehre döndü, bir tır çukura düştü

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Adana'nın Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi Bakımyurdu Caddesi'nde içme suyu borusunun patlaması sonucu yollar adeta nehre döndü.

İçme suyu borusu patladı: Yollar nehre döndü, bir tır çukura düştü mask
İçme suyu borusu patladı: Yollar nehre döndü, bir tır çukura düştü
İçme suyu borusu patladı: Yollar nehre döndü, bir tır çukura düştü
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Adana'nın Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi Bakımyurdu Caddesi'nde içme suyu borusunun patlaması sonucu yollar adeta nehre döndü.

İçme suyu borusu patladı: Yollar nehre döndü, bir tır çukura düştü

Araçlar su içinde kalırken, patlamanın etkisiyle bir tır çukura düştü. Uzun uğraşlar sonucunda çıkartılan tırın yanı sıra, Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri de olay yerine gelerek suyun akışını kontrol altına aldı. Nehre dönen yoldaki suların çekilmesinin ardından patlağın onarımı için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

İçme suyu borusu patladı: Yollar nehre döndü, bir tır çukura düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Adana, Seyhan, içme suyu borusu, İstiklal Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi

23 Şub 2024 - 19:30 - Yaşam

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