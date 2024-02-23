İçme suyu borusu patladı: Yollar nehre döndü, bir tır çukura düştü

Adana'nın Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi Bakımyurdu Caddesi'nde içme suyu borusunun patlaması sonucu yollar adeta nehre döndü.
Araçlar su içinde kalırken, patlamanın etkisiyle bir tır çukura düştü. Uzun uğraşlar sonucunda çıkartılan tırın yanı sıra, Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri de olay yerine gelerek suyun akışını kontrol altına aldı. Nehre dönen yoldaki suların çekilmesinin ardından patlağın onarımı için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.