ÖSYM, YÖKDİL/1 sınavının detaylarını açıkladı: 104 Bin 485 aday sınava katılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024-YÖKDİL/1 sınavının pazar günü gerçekleştirileceğini duyurdu.

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'un yazılı açıklamasına göre, Lefkoşa, Bişkek ve Türkiye'nin 81 ilinde düzenlenecek olan sınava 104 bin 485 adayın katılması bekleniyor. 15 bin 254 görevlinin görev alacağı sınavda 341 bina ve 4 bin 23 salon kullanılacak. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınav, 13.15'te sona erecek ve engelli adaylara ek süre verilecek. İngilizce'de fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında; Arapça'da ise sadece sosyal bilimler alanında yapılan sınavda adaylara 80 soru için 180 dakika cevaplama süresi verilecek. Ersoy ayrıca, YÖKDİL/1 uygulama sonuçlarının 15 Mart'ta açıklanacağını ve sonuçların 5 yıl boyunca geçerli olacağını belirtti. Açıklamada, kimlik kartıyla ilgili sorun yaşayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin sınav günü açık tutulacağı da bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı