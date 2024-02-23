Feci trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Arsuz-Samandağ sahil yolu Şahlankaya mevkiinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise ağır yaralandı.
Kaza, Yaşar K. idaresindeki 31 Y 3534 plakalı Opel marka otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma uçmasıyla gerçekleşti. Otomobil yaklaşık 50 metre yuvarlanarak hurdaya döndü. Kazada, araçta bulunan 35 yaşındaki bir kadın hayatını kaybederken, sürücü ise ağır yaralandı ve Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.