23 Şub 2024 - 18:06- Ekonomi

BİM’de bu hafta yok yok işte dikkat çeken indirimler

BİM 22 Aralık 2023 aktüel kataloğu yayınlandı ve bu hafta birçok fırsat ürünü sunuyor. Bu cuma BİM'de Teknoloji, Tekstil, Elektrikli Ev Aletleri, Lisanslı oyuncaklar, Züccaciye ve Mutfak, Çok amaçlı eşyalar ve kışlık giyim grubunda indirimli ürünler bulunuyor. İşte BİM 22 Aralık 2023 aktüel ürünler kataloğundaki bazı fırsat ürünleri…