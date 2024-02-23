23 Şub 2024 - 18:06- Ekonomi G:

BİM’de bu hafta yok yok işte dikkat çeken indirimler

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BİM 22 Aralık 2023 aktüel kataloğu yayınlandı ve bu hafta birçok fırsat ürünü sunuyor. Bu cuma BİM'de Teknoloji, Tekstil, Elektrikli Ev Aletleri, Lisanslı oyuncaklar, Züccaciye ve Mutfak, Çok amaçlı eşyalar ve kışlık giyim grubunda indirimli ürünler bulunuyor. İşte BİM 22 Aralık 2023 aktüel ürünler kataloğundaki bazı fırsat ürünleri…

BİM’de bu hafta yok yok işte dikkat çeken indirimler mask
BİM’de bu hafta yok yok işte dikkat çeken indirimler
BİM’de bu hafta yok yok işte dikkat çeken indirimler
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Tezgah Altı Buzdolabı: 3,499 TL

Kumtel Cam Ankastre Set (Ankastre Fırın-Ocak-Davlumbaz üçlüsü): 5,499 TL

PHILIPS Aır Fryer (Rapid Air teknolojili, 5 ön ayar ve dijital ekranlı): 5,499 TL

BİM’de bu hafta yok yok işte dikkat çeken indirimler

PHILIPS Süpürge (Power cyclone 5 teknolojisi ile hijyenik boşaltma özelliği): 3,999 TL

PHILIPS Azur Buharlı Ütü (Seramik taban ve güçlü buhar özellikli): 1,799 TL

Braun Multiquıck Blender Set: 2,049 TL

Braun Filtre Kahve Makinesi: 1,799 TL

BİM’de bu hafta yok yok işte dikkat çeken indirimler

NauTıca Akıllı Tartı: 349 TL

Molinella Çift Kişilik Yorgan: 899 TL

Molinella Çift Kişilik Nevresim Seti: 419 TL

Molinella Tek Kişilik Nevresim Seti: 329 TL

Molinella 2'li Fitilli Yastık Kılıfı: 199 TL

Molinella 2'li Yastık Kılıfı: 39,95 TL

Molinella Çift Kişilik Fitted Çarşaf: 99 TL

Molinella Baskılı Soft TV Battaniyesi: 229 TL

Nakışlı Havlu: 39,50 TL

Kadın Atkı_Bere Takım: 99 TL

Erkek Kaşkol: 69 TL

BİM’de bu hafta yok yok işte dikkat çeken indirimler

Erkek Bere: 49,50 TL

Kadın Bere: 65 TL

Erkek Oduncu Gömlek: 219 TL

Casilli Termal Tayt: 89 TL

Casilli Kadın İnce Görünümlü İçi Polar Çorap: 155 TL

Kadın Terlik: 69 TL

Berlin 2'li Düdüklü Tencere Seti: 599 TL

Naturalove Akasya Sunum Tabağı Çeşitleri: 109 TL

Naturalove Desenli Bambu Kesme Tahtası: 149 TL

Benante Desenli Pizza Tabağı: 75 TL

Benante Desenli Baharat Sei: 139 TL

Bebante Çerezlik Seti: 139 TL

Benante Desenli Kapaklı Saklama Kabı: 139 TL

CookPove 12'li Mufin Kek Kalıbı: 109 TL

CookPove Yuvarlak Kelepçeli Kek Kalıbı: 229 TL

Lav Kavanoz: 17,50 TL

BİM’de bu hafta yok yok işte dikkat çeken indirimler

Okyanus Bal Kavanozu: 39,50 TL

Okyanus Ölçülü Narenciye Sıkacağı: 39,50 TL

Hobby Life 4'lü Derin Saklama Kabı: 49,50 TL

Maşa 3'lü set: 29,50 TL

Paşabahçe Semaver 3'lü Çay Bardağı: 49,50 TL

Bu ürünler ve daha fazlası BİM'de bu hafta indirimli olarak satışa sunulacak. BİM'de bu hafta başka neler var? İşte BİM 22 Aralık 2023 aktüel ürünler kataloğu.

BİM’de bu hafta yok yok işte dikkat çeken indirimler
BİM’de bu hafta yok yok işte dikkat çeken indirimler
BİM’de bu hafta yok yok işte dikkat çeken indirimler
BİM’de bu hafta yok yok işte dikkat çeken indirimler
BİM’de bu hafta yok yok işte dikkat çeken indirimler
BİM’de bu hafta yok yok işte dikkat çeken indirimler
BİM’de bu hafta yok yok işte dikkat çeken indirimler
BİM’de bu hafta yok yok işte dikkat çeken indirimler
BİM’de bu hafta yok yok işte dikkat çeken indirimler
BİM’de bu hafta yok yok işte dikkat çeken indirimler
 
 

Kaynak: Haber Merkezi

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23 Şub 2024 - 18:06 - Ekonomi

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