BİM’de bu hafta yok yok işte dikkat çeken indirimler

Tezgah Altı Buzdolabı: 3,499 TL
Kumtel Cam Ankastre Set (Ankastre Fırın-Ocak-Davlumbaz üçlüsü): 5,499 TL
PHILIPS Aır Fryer (Rapid Air teknolojili, 5 ön ayar ve dijital ekranlı): 5,499 TL
PHILIPS Süpürge (Power cyclone 5 teknolojisi ile hijyenik boşaltma özelliği): 3,999 TL
PHILIPS Azur Buharlı Ütü (Seramik taban ve güçlü buhar özellikli): 1,799 TL
Braun Multiquıck Blender Set: 2,049 TL
Braun Filtre Kahve Makinesi: 1,799 TL
Molinella Çift Kişilik Yorgan: 899 TL
Molinella Çift Kişilik Nevresim Seti: 419 TL
Molinella Tek Kişilik Nevresim Seti: 329 TL
Molinella 2'li Fitilli Yastık Kılıfı: 199 TL
Molinella 2'li Yastık Kılıfı: 39,95 TL
Molinella Çift Kişilik Fitted Çarşaf: 99 TL
Molinella Baskılı Soft TV Battaniyesi: 229 TL
Nakışlı Havlu: 39,50 TL
Kadın Atkı_Bere Takım: 99 TL
Erkek Kaşkol: 69 TL
Erkek Bere: 49,50 TL
Kadın Bere: 65 TL
Erkek Oduncu Gömlek: 219 TL
Casilli Termal Tayt: 89 TL
Casilli Kadın İnce Görünümlü İçi Polar Çorap: 155 TL
Kadın Terlik: 69 TL
Berlin 2'li Düdüklü Tencere Seti: 599 TL
Naturalove Akasya Sunum Tabağı Çeşitleri: 109 TL
Naturalove Desenli Bambu Kesme Tahtası: 149 TL
Benante Desenli Pizza Tabağı: 75 TL
Benante Desenli Baharat Sei: 139 TL
Bebante Çerezlik Seti: 139 TL
Benante Desenli Kapaklı Saklama Kabı: 139 TL
CookPove 12'li Mufin Kek Kalıbı: 109 TL
CookPove Yuvarlak Kelepçeli Kek Kalıbı: 229 TL
Lav Kavanoz: 17,50 TL
Okyanus Bal Kavanozu: 39,50 TL
Okyanus Ölçülü Narenciye Sıkacağı: 39,50 TL
Hobby Life 4'lü Derin Saklama Kabı: 49,50 TL
Maşa 3'lü set: 29,50 TL
Paşabahçe Semaver 3'lü Çay Bardağı: 49,50 TL
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Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.