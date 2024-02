“Bu şehirde her alanda bir kalkınma seferberliği başlatacağız”

Malatya Memur-Sen ile bağlı sendika şube başkanları ve Eğitim-Bir-Sen 1 ve 2 no’lu Şube Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İbrahim Gezer, burada göreve geldiklerinde hayata geçirecekleri projelerden bahsetti, sorunların nasıl çözüleceği ile ilgili yapacaklarını anlattı.

“60’IN ÜZERİNDE OKUL BİNAMIZIN KULLANILAMAZ HALE GELDİĞİNİ BİLİYORUM”

Memur-Sen İl Başkanı Hüseyin Söylemez ve yönetim kurulu tarafından karşılanan Prof. Dr. Gezer, burada yaptığı konuşmada son yıllarda eğitimle ilgili birçok sorun olduğuna değindi. Asrın felaketinin birçok alanda olduğu gibi eğitimde de yıkımlara neden olduğunu ifade eden Gezer, “Şehrimizin yaşadığı depremlerden sonra milli eğitimde 60’ın üzerinde okul binamızın kullanılamaz hale geldiğini biliyorum. Yıkılan bazı okullarımızın olduğunu biliyorum. 12 bine yakın eğitimcinin önemli bir kısmının zaman zaman şehir değiştirmek zorunda kaldığını biliyorum. Onların yeniden peyderpey gelip sisteme dâhil olmaya çalıştıklarını biliyorum. Aynı şekilde üniversitede de benzer sıkıntılar yaşandı. Dolayısıyla her alanın etkilendiği gibi eğitim alanı da etkilendi” dedi.

“YILLARDIR MALATYA NÜFUS KAYBEDEN BİR ŞEHİR”

Kendisinin de bir eğitimci olduğu ve geçmişte Malatya ile ilgili birçok çalışma yaptığını anlatan Prof. Dr. Gezer, “Binlerce çalışma yapmışızdır herhalde Malatya ile ilgili. Bu çalışmaları yapmak bu süreçte de tabi ki şehrin sorunlarına bir hâkimiyet de sağlıyor” ifadelerine yer verdi. Malatya’nın sorunlarının belli olduğunu da belirten Gezer, “Yıllardır Malatya nüfus kaybeden bir şehir. Yıllardır Malatya sermaye kaybeden bir şehir. Ama son yıllarda ciddi sorunları olan bir şehir. Ciddi sıkıntılar yaşayan bir şehir. İşsizliğin, yoksulluğun, hayat pahalılığının alabildiğine arttığı bir şehir Malatya. Son yıllarda yoksulluğun en hızlı arttığı 5 şehirden birisi yine Malatya. Yine Malatya son yıllarda ülkemizde en çok gerileyen il. Dolayısıyla en çok gerileyen 13 şehrimizden birisi Türkiye'de. Yine şehrimiz özellikle sosyoekonomik gelişmişlik açısından iller arasında ilçeler arasında hızla geriye doğru giden bir şehir. Bunların üzerine konuşmamız gerekiyor” diye konuştu.

“MALATYA FİZİKİ TAHRİBAT OLARAK 2’İNCİ SIRADA”

6 Şubat’ta Malatya’nın can kaybı açısından 5’inci sırada olduğunu ancak fiziki tahribat olarak ise 2’inci sırada yer aldığını kaydeden Prof. Dr. Gezer şunları söyledi:

“Ticaretinin etkilenmesi açısından bakarsanız Malatya birinci sırada. Bu 11 şehrin hiçbirisinin merkezi bizimki kadar yıkılmadı. Bizim tam da ticaretin kalbi yıkıldı. Deprem Malatya’nın ticaretinin kalbini vurdu. Binlerce esnafımız, küçük esnafımız işyerlerini kaybetti. Şu anda birçoğu şehir dışında. 3 bini aşkın konteynırda hizmet vermeye çalışan esnaflarımız var. Ama konteyner şartlarında biliyorsunuz ne kadar hizmet verilebilir sizin takdirinize bırakıyorum. Şehrimizim eğitim açısından da bu süreçte çok etkilendi. Ama buna rağmen hızla toparlanmaya çalışan hem Milli Eğitim, hem üniversitelerimiz hızlıca inisiyatif almaya çalıştı. Bu vesileyle bu sürece katkı veren herkese de ayrıca teşekkür ediyorum”

“İLK KEZ ÖNEMLİ BİR GÖREVE, EĞİTİMİN BU KADAR İÇİNDEN BİR ADAY GELİYOR”

Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı olarak Malatya'yı uzun yıllar her alanda çalışan birisi olarak eğitimle ilgili de ciddi hazırlıklarının bulunduğunu aktaran Prof. Dr. Gezer, “Malatya'nın yakın tarihinde ilk kez önemli bir göreve, eğitimin bu kadar içinden bir aday geliyor. Eğer buradan sonuç alabilirsek, başta buradaki eğitimci arkadaşlarımız olmak üzere ilimizdeki bütün eğitim camiasını, sendikalarımızı velilerimizi tamamının kendi içinde bulacakları bir süreç başlatacağız” dedi.

“EKONOMİSİ DİBE VURMUŞ BİR ŞEHİRLE KARŞI KARŞIYAYIZ”

Şu anda Malatya'nın acil sorunlarının başında ekonominin ve konut sorununun çözülmesi olduğunu da dile getiren Bağımsız Başkan Adayı Prof. Dr. İbrahim Gezer, şunları söyledi:

“Ekonomisi dibe vurmuş bir şehirle karşı karşıyayız, ciddi sermaye kaybediyor. Onun için önce ekonominin hızlı ayağa kaldırılması gerekiyor. Bir şehrin ekonomisini ayağa kaldırmadan o şehri ayağa kaldıramazsınız. Bir yerde üretim artmıyorsa her şey boş slogandan ibarettir. Biz de yetki aldığımızda ilk işlerimizden birisi ekonomiyi harekete geçmek olacak. Bu şehirde her alanda bir kalkınma seferberliği başlatacağız. Kalkınma Kurulu Başkanlığı yapmış birisi olarak yıllarca bölgesel kalkınmayla ilgili şehrimizin, ülkemizin 15 yıllık ve 10 yıllık kalkınma planına epey katkı vermiş bir arkadaşımız, hemşehriniz olarak söylüyorum. Her alanda bir seferberlik başlatacak, başta ekonomi olmak üzere 5 yıl içinde inşallah şehrimizi bölgesinin cazibe merkezi, sürükleyici aktörü ve lokomotifine dönüştüreceğimize inanıyorum”

“100 BİNİN ÜZERİNDE İNSANIMIZ KONTEYNERLERDE BAŞINI SOKACAK BİR EVİ BEKLİYOR”

Şehrin en büyük ihtiyaçlarından biri olan konut sorunu ile ilgili ciddi projelerinin hazır olduğunu da belirten Prof. Dr. Gezer, “Şu anda 100 binin üzerinde insanımız konteynerlerde başını sokacak bir evi bekliyor. 200 bin insanımız şehir dışında şehre dönmek için konut ve işyeri, altyapının oluşmasını bekliyor. Bunun için Malatya'da hızlıca bir konut seferberliği başlatılması gerekiyor. Bu sadece Emlak Konut ve TOKİ’ye bırakılacak bir iş değil. TOKİ’nin bu hızıyla gidersek en az 20 yıl sürer. Büyükşehir Belediyesi olarak geniş çaplı konut projeleri başlatacağımızı şimdiden buradan ilan etmiş olayım. Bunu çok önemseyeceğiz, üzerinde duracağız” dedi.

“ÖZELLİKLE BAŞTA OKUL ÖNCESİ EĞİTİM OLMAK ÜZERE PROJELERİMİZ VAR”

Yine göreve geldiklerinde eğitim alanında da önemli projeleri hayata geçireceklerini dile getiren Gezer, “Özellikle başta okul öncesi eğitim olmak üzere projelerimiz var. Çünkü en anlamlı yatırım okul öncesinde yapılan yatırımdır. Çocukların özellikle beyin gelişimi 0-6 yaş arasında şekilleniyor. Bu dönemi dolu dolu değerlendiremediğimiz zaman yapılacak bir hiçbir yatırım o boşluğu dolduramıyor. Bütün semt kulaklarımızdan tutun, bütün boş alanlarımızdan tutun, bütün ekstra kaynakları eğitime ayırmak gibi bir niyetimiz var. Yine sistem eğitimini önemsiyoruz. Yani bilim, teknoloji, matematik ve mühendislik. Bu alandaki eğitimin altyapısını oluşturamayan hiçbir güç, şehir kalkınamaz” diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Memur-Sen Şube Başkanı Hüseyin Söylemez de Prof. Dr. Gezer’i çok iyi bildiklerini belirterek “Malatya'da uzun yıllar takip ettiğimiz, projeleri ile bildiğimiz bir büyüğümüz. Malatya'da böyle bir göreve talip olmak da cesaret ister, büyük bir sorumluluk, büyük bir yük. Allah yardımcınız olsun, İnşallah hayırlı işlerinizde başarılar diliyorum. Buraya olan bu nazik ziyaretinizden dolayı, burayı önemsediğiniz için de teşekkür ediyorum” dedi.

