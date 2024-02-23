Yeniden Refah Partisi Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Şehir Plancısı Murat Aslan’ın seçim çalışmaları baba ocağı Yeşiltepe’de başlatıldı.

Burada konuşan ve herkesi kucaklayan ve herkesin derdine derman olan bir anlayış ile belediye yönetimini hayata geçireceklerini dile getiren Yeniden Refah Partisi Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Şehir Plancısı Murat Aslan, ötekileştiren değil, birleştiren, birleştirici olan bir anlayış ile ayrıştıran değil kucaklayan bir anlayış ile hizmeti vatandaşa ulaştıracaklarını söyledi.

“TEKRAR TESLİM EDİLİRSE MALATYA İÇİN EN AZ 100 YILLIK BİR KAYIP OLUR”

Daha sonra söz alan Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım ise şunları kaydetti:

“Şehrimizi tamamen yıkan, enkaz altında canlarımızı verdiğimiz 6 Şubat depremlerinin ardından Malatya’da belediyecilik ve belediye yönetimi çok daha önem arz etti. Bundan dolayı seçimlerde sadece önümüzdeki 5 yıl için başkan seçilmiyor, Malatya’nın 100 yılının temelini atacak ekip seçilecek. Son 20 yılda Malatya’yı çürük beton yığını haline getirenlere, Malatya’yı enkaza dönüştürenlere bu şehir tekrar teslim edilirse, Malatya için en az 100 yıllık bir kayıp olur. Yeniden Refah Partisi de bu bakış acısıyla Malatya Büyükşehir ve tüm ilçelerde yönetime talip oldu. Malatya’da deprem enkazının kaldırılması ve tekrardan çok hızlı bir şekilde imar ve inşa çalışmaları için Yeniden Refah Partisi de sahada çalışmaktadır.”

“YEŞİLYURT BÖLGESİNİN İMAR KONUSUNDA ÇOK ÖNEMLİ PROBLEMLERİ VAR”

“Depremde on binlerce vatandaşımızın evinde oturamadığı Yeşilyurt bölgesinin, Yeşilyurt Belediyesinin çok ayrı bir önemi var” diyen Yıldırım,

“Yeşilyurt bölgesinin imar konusunda çok önemli problemleri var. Yeşilyurt’un baştan imar edilmesi için Yeniden Refah Partisi olarak işi ehline verdik. Bu nedenle Yeşilyurt Belediyesi için birçok şehirde önemli projeleri ve çalışmaları olan Şehir Plancısı Murat Aslan’ı aday gösterdik. Murat Aslan’dan sadece Yeşilyurt için değil, Malatya’nın bütün bölgeleri için istifade edeceğiz. Seçim sürecinde canla başla çalışacağız”

dedi.

Kaynak: BÜLTEN