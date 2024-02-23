- Gündem

Köy konutlarının yapımı hız kesmiyor

ABONE OL Google News Sayfamız

6 Şubat depreminde büyük yıkım yaşayan Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde deprem konutlarının yapımı sürüyor.

Köy konutlarının yapımı hız kesmiyor mask
Köy konutlarının yapımı hız kesmiyor
Köy konutlarının yapımı hız kesmiyor
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt Erkenek Mahallesi'nde yapımına başlanan köy konutları ile ilgili firma yetkililerinden bilgi aldı.

Köy konutlarının yapımı hız kesmiyor

Doğanşehir genelinde depremin izlerinin silinmesi için çalışmaların aralıksız sürdüğünü kaydeden Belediye Başkanı Zelyurt, "Erkenek mahallemizde, diğer mahallerimizde olduğu gibi yoğun uğraşlarımız sonucu, köy tipi evlerin yapımı yüklenici firmaya teslim edilmiştir. Bu konuda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza, Bakan Yardımcımız Vedad Gürgen'e, ilgili bürokratlara, özellikle Yapı İşleri Genel Müdürümüze teşekkür ediyorum. Erkenekli hemşehrilerimize hayırlı olsun" diye konuştu

Köy konutlarının yapımı hız kesmiyor
 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# köy konutları, malatya Köy konutları, doğanşehir Köy konutları, malatya, malatya haber, malatya son dakika, son dakika malatya haberleri, Erkenek Mahallesi, durali zelyurt

23 Şub 2024 - 17:33 Malatya- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL