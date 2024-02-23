Köy konutlarının yapımı hız kesmiyor

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt Erkenek Mahallesi'nde yapımına başlanan köy konutları ile ilgili firma yetkililerinden bilgi aldı.

Doğanşehir genelinde depremin izlerinin silinmesi için çalışmaların aralıksız sürdüğünü kaydeden Belediye Başkanı Zelyurt, "Erkenek mahallemizde, diğer mahallerimizde olduğu gibi yoğun uğraşlarımız sonucu, köy tipi evlerin yapımı yüklenici firmaya teslim edilmiştir. Bu konuda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza, Bakan Yardımcımız Vedad Gürgen'e, ilgili bürokratlara, özellikle Yapı İşleri Genel Müdürümüze teşekkür ediyorum. Erkenekli hemşehrilerimize hayırlı olsun" diye konuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı