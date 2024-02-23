Köy konutlarının yapımı hız kesmiyor

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt Erkenek Mahallesi'nde yapımına başlanan köy konutları ile ilgili firma yetkililerinden bilgi aldı.
Doğanşehir genelinde depremin izlerinin silinmesi için çalışmaların aralıksız sürdüğünü kaydeden Belediye Başkanı Zelyurt, "Erkenek mahallemizde, diğer mahallerimizde olduğu gibi yoğun uğraşlarımız sonucu, köy tipi evlerin yapımı yüklenici firmaya teslim edilmiştir. Bu konuda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza, Bakan Yardımcımız Vedad Gürgen'e, ilgili bürokratlara, özellikle Yapı İşleri Genel Müdürümüze teşekkür ediyorum. Erkenekli hemşehrilerimize hayırlı olsun" diye konuştu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.