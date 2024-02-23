Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

“90 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Küpeli Hasan Tuncal’ın taziye adresi: Şeyh Bayram Mahallesi, Yeşilyurt,
88 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Meryem Cengiz’in taziye adresi: Şeyh Bayram Mahallesi, Yeşilyurt,
64 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mehmet Emin Güngör’ün taziye adresi: Zafer Mahallesi, Battalgazi,
26 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Deniz Kaya’nın taziye adresi: Yeşilkaynak Mahallesi, Yeşilyurt,
0 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Bebek İde’nin taziye adresi: Bulunmamaktadır,
62 yaşında vefat eden ve Karapınar Mahallesi Akçadağ Mezarlığına defnedilen Muharrem Bostancıoğlu’nun taziye adresi: Karapınar Mahallesi, Akçadağ,
74 yaşında vefat eden ve Taşoluk Mahallesi Hekimhan Mezarlığına defnedilen Ayişe Boyraz’ın taziye adresi: Taşoluk Mahallesi, Hekimhan,
94 yaşında vefat eden ve Örnekköy Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Hannan Kalaycı’nın taziye adresi: Örnekköy Mahallesi, Yeşilyurt,
65 yaşında vefat eden ve Gündüzbey Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Cumali Topsakal’ın taziye adresi: Gündüzbey Mahallesi, Yeşilyurt”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.