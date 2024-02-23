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Vali Yazıcı’nın katılımıyla şehitler anısına aşure dağıtıldı

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Vali Ersin Yazıcı, Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfının şehitlerimizin hayrına düzenlediği aşure dağıtımı etkinliğine katıldı. Etkinlikte, şehit ve gazi yakınlarıyla bir süre sohbet eden Vali Yazıcı, “Kutsal vatan topraklarında birlik ve beraberlik içinde yaşıyorsak Şehit ve Gazilerimizin sayesindedir” şeklinde konuştu.

Vali Yazıcı’nın katılımıyla şehitler anısına aşure dağıtıldı mask
Vali Yazıcı’nın katılımıyla şehitler anısına aşure dağıtıldı
Vali Yazıcı’nın katılımıyla şehitler anısına aşure dağıtıldı
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Vali Ersin Yazıcı, Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfının şehitlerimizin hayrına düzenlediği aşure dağıtımı etkinliğinde konuştu. Vali Yazıcı, “Kutsal vatan topraklarında birlik ve beraberlik içinde yaşıyorsak şehit ve gazilerimizin sayesindedir. Yardımlaşmayı ve dayanışmayı sağlayabilmek ve şehitlerimizi her daim anmak adına bugün buradayız. Vatan uğruna mücadele edip şehitlik mertebesine ulaşan şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehit ailelerine sabırlar diliyor ve kahraman gazilerimize de yakınlarıyla güzel ve sağlıklı günler geçirmelerini temenni ediyorum” dedi.

Vali Yazıcı’nın katılımıyla şehitler anısına aşure dağıtıldı

Vali Yazıcı, konuşmasının ardından beraberindeki heyetle birlikte aşure kazanını açarak vatandaşlara aşure ikram etti. Ardından fotoğraf çekimiyle aşure dağıtımı etkinliği sona erdi.

Vali Yazıcı’nın katılımıyla şehitler anısına aşure dağıtıldı
 
Vali Yazıcı’nın katılımıyla şehitler anısına aşure dağıtıldı
 
Vali Yazıcı’nın katılımıyla şehitler anısına aşure dağıtıldı
 
Vali Yazıcı’nın katılımıyla şehitler anısına aşure dağıtıldı
 
Vali Yazıcı’nın katılımıyla şehitler anısına aşure dağıtıldı

Kaynak: BÜLTEN
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23 Şub 2024 - 17:23 Malatya- Gündem

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