46 yıl cezası bulunan firari yakalandı

Malatya Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından bugün yapılan çalışmalarda hakkında toplam 46 yıl 10 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan, silahla yağma suçu ile cezaevi firarisi olarak aranan T.B. isimli şahsın yakalandığı bildirildi. Hakkında hapis cezası bulunan firarinin emniyetteki işlemlerinin akabinde ceza infaz kurumuna teslim edildiği bildirildi.
Malatya Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından bugün yapılan çalışmalarda hakkında toplam 46 yıl 10 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.B. isimli şahsın yakalandığı bildirildi.
Kaynak: BÜLTEN
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.