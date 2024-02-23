- Asayiş

46 yıl cezası bulunan firari yakalandı

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Malatya Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından bugün yapılan çalışmalarda hakkında toplam 46 yıl 10 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan, silahla yağma suçu ile cezaevi firarisi olarak aranan T.B. isimli şahsın yakalandığı bildirildi. Hakkında hapis cezası bulunan firarinin emniyetteki işlemlerinin akabinde ceza infaz kurumuna teslim edildiği bildirildi.

46 yıl cezası bulunan firari yakalandı mask
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Malatya Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından bugün yapılan çalışmalarda hakkında toplam 46 yıl 10 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan, silahla yağma suçu ile cezaevi firarisi olarak aranan T.B. isimli şahsın yakalandığı bildirildi. Hakkında hapis cezası bulunan firarinin emniyetteki işlemlerinin akabinde ceza infaz kurumuna teslim edildiği bildirildi.

Malatya Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından bugün yapılan çalışmalarda hakkında toplam 46 yıl 10 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.B. isimli şahsın yakalandığı bildirildi.

 

Kaynak: BÜLTEN
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23 Şub 2024 - 17:22 Malatya- Asayiş

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