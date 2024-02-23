Malatya'da silahlar konuştu 1 ağır yaralı

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada karın bölgesinden silahla vurulan 1 kişi ağır yaralandı. Olay, saat 14.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Cirikpınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Kıvılcım Sokak'ta bulunan otoparkta iki grup arasında henüz bilenmeyen bir nedenle kavga çıktı.
Silahların kullanıldığı kavgada açılan ateş sonucu karın bölgesine kurşun isabet eden E.P. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan E.P.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken bölgede inceleme yapan ekipler bir adet boş kovan buldu. Olayda, tetiği çektiği ileri sürülen B.Y.’nin yakalanması için çalışmalar başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.