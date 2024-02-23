23 Şub 2024 - 16:52 - Asayiş

Malatya'da silahlar konuştu 1 ağır yaralı

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada karın bölgesinden silahla vurulan 1 kişi ağır yaralandı. Olay, saat 14.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Cirikpınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Kıvılcım Sokak'ta bulunan otoparkta iki grup arasında henüz bilenmeyen bir nedenle kavga çıktı.