Bursa’da korkutan deprem Uzmanlar depremi nasıl yorumladı?

AFAD tarafından verilen bilgilere göre Bursa Gemlik’te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntı sonrasında uzmanlar tarafından bazı açıklamalar yapıldı.
“YOĞUN DEPREMLER OLMAYA BAŞLADI”
Yer Bilimci Dr. Ramazan Demirtaş son zamanlarda yoğun depremlerin meydana geldiğini bildirerek,
“Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun sismik boşluk (Demirtaş ve Yılmaz 1996) konumda olan Geyve-Mekece-İznik-Gemlik kolunun Gemlik (Bursa) parçasında 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. Bu hat boyunca son zamanlarda yoğun depremler olmaya başladı. Yakından izlenmeli. Geyve-Mekece-İznik-Gemlik kolunun İznik-Mekece segmentinin en son 959 yıl önce 1065 depremini üretmesi; Mudanya (Bursa) açıklarında 4 Aralık 2023 5.1 depremi ve artçılarının devam etmesi; bugün de 4.1 büyüklüğünde deprem olması özellikle bu kolun yakından izlenmesi gerektiğine işaret ediyor”
açıklamalarında bulundu.
“ÖNCÜ DEPREM OLDUĞU SÖYLENEMEZ”
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ise yaşanan depremi,
“Bursa Gemlik Körfezinde 23 Şubat 2024 15.14’te 4,0 büyüklüğündeki deprem olağan bir gerginlik boşalmasıdır. Öncü deprem olduğu söylenemez. Türkiye’de gözle görülmeyen deprem üretebilir kırık vardır. Bursa’da 3 üniversitenin jeofizik görüntülemeyle belirlediği Kayapa-Yenişehir Kırığının Bursa Ovası’na uzanan kolunun 40 kilometre, doğuda Yenişehir kolunun 55 km olduğu belirtiliyor. Bu kırık geçmişte 1855 depremini yapmıştır. İleride de 6 ile 7,2 arasında depremler yapması şaşırtıcı olmaz. Ancak, ivedi deprem bekleniyor diye bir uyarı söz konusu değildir. Bursa, ne yazık ki oynak, deprem duyarlı ovaya doğru yayılmayı sürdürüyor. Bu yanlışı halk canıyla ödeyecektir. İzin veren belediye yargılanmalıdır”
şeklinde yorumladı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.