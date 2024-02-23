23 Şub 2024 - 16:45- Gündem

Bursa’da korkutan deprem Uzmanlar depremi nasıl yorumladı?

Bursa’da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD tarafından verilen bilgilere göre Bursa Gemlik’te bugün saat 15.14’te yerin 10.86 kilometre derinliğinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Meydana gelen sarsıntının bölgede yaşayanlar tarafından hissedildiği ve korkuya neden olduğu bildirildi.