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Malatya’da bir konteyner yangını daha

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Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından verilen bilgilere göre Malatya Yeşilyurt’a bağlı Şahnahan Mahallesi’nde Şimşek Sokak üzerinde konteyner yangını meydana geldi. Konteyner yangını İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından müdahale edilerek kontrol altına alındı.

Malatya’da bir konteyner yangını daha mask
Malatya’da bir konteyner yangını daha
Malatya’da bir konteyner yangını daha
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Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından verilen bilgilere göre Malatya Yeşilyurt’a bağlı Şahnahan Mahallesi’nde Şimşek Sokak üzerinde konteyner yangını meydana geldi. Konteyner yangını İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından müdahale edilerek kontrol altına alındı.

Malatya’da bir konteyner yangını daha

Malatya Yeşilyurt’a bağlı Şahnahan Mahallesi’nde Şimşek Sokak üzerinde konteyner yangını meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangını başka bölümlere sıçramadan kontrol altına aldı. Yangında 1 yaşındaki bebek hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Malatya’da bir konteyner yangını daha
 
Malatya’da bir konteyner yangını daha
 
Malatya’da bir konteyner yangını daha
 
Malatya’da bir konteyner yangını daha
 
Malatya’da bir konteyner yangını daha

Kaynak: BÜLTEN
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23 Şub 2024 - 16:41 Malatya- Asayiş

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