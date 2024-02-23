23 Şub 2024 - 16:41 - Asayiş

Malatya’da bir konteyner yangını daha

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından verilen bilgilere göre Malatya Yeşilyurt’a bağlı Şahnahan Mahallesi’nde Şimşek Sokak üzerinde konteyner yangını meydana geldi. Konteyner yangını İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından müdahale edilerek kontrol altına alındı.