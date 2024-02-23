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Malatya’da kaçak elektronik eşya ele geçirildi

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Malatya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kaçak cep telefonu ve cep telefonu aksesuarları satan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan Çalışmalar neticesinde H.T.(57) ve E.B.(40) isimli şüpheli şahıslara ait iş yerlerinde yapılan aramada kaçak ürünler ele geçirildiği bildirildi.

Malatya’da kaçak elektronik eşya ele geçirildi mask
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Malatya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kaçak cep telefonu ve cep telefonu aksesuarları satan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan Çalışmalar neticesinde H.T.(57) ve E.B.(40) isimli şüpheli şahıslara ait iş yerlerinde yapılan aramada kaçak ürünler ele geçirildiği bildirildi.

KOM Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler 22 Şubat 2024 tarihinde H.T.(57) ve E.B.(40) isimli şüpheli şahıslara ait iş yerlerinde yapılan aramada 64 gümrük kaçağı elektronik sigara, 9 gümrük kaçağı kablosuz kulaklık, 2 gümrük kaçağı kablosuz powerbank, 11 gümrük kaçağı akıllı saat, 15 Paket gümrük kaçağı puro ele geçirdi. Şüpheli şahıslara 5607 SKM suçundan yasal işlem yapıldığı bilgisi verildi.

 

Kaynak: BÜLTEN
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23 Şub 2024 - 16:39 Malatya- Asayiş

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