23 Şub 2024 - 16:39 - Asayiş

Malatya’da kaçak elektronik eşya ele geçirildi

Malatya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kaçak cep telefonu ve cep telefonu aksesuarları satan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan Çalışmalar neticesinde H.T.(57) ve E.B.(40) isimli şüpheli şahıslara ait iş yerlerinde yapılan aramada kaçak ürünler ele geçirildiği bildirildi.