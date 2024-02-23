- Yaşam

Zorba olma, kanka ol

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Cartoon Network'ün "Zorba olma, kanka ol" projesi, akran zorbalığının önemli bir sorun olarak kabul edilmesi ve bu konuda farkındalık yaratılması amacıyla bir girişim yapıldı. 2015 yılında başlatılan bu proje, Türkiye genelinde ebeveynlere, öğretmenlere ve tüm çocuklara ulaşmayı hedefliyor.

Zorba olma, kanka ol mask
Zorba olma, kanka ol
Zorba olma, kanka ol
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Günümüzde, arkadaşlık ilişkilerinin sağlıklı ve güçlü olması için karşılıklı anlayış ve saygının büyük bir önemi bulunuyor. "Zorba olma kanka ol" sözü, bu temel ilkeyi öne çıkararak arkadaşlığın dayanışma ve dostluk üzerine kurulması gerektiğini vurgular.

Zorba olma, kanka ol

Tüm dünyada, önemli bir sorun haline gelen akran zorbalığı hakkında farkındalık sağlamak için, çocukların sevdiği kahramanlarla arkadaşlığın önemini vurgulayan Cartoon Network, "Zorba olma, kanka ol" kampanyasıyla ebeveynlere, öğretmenlere ve tüm çocuklara ulaşmayı hedefliyor. Proje, öğrencilerle ve öğretmenlerle iş birliği içinde ilerlemekte ve İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Mersin, Elazığ, Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa gibi 22 şehirden gelen taleplerle destekleniyor. Cartoon Network, akran zorbalığı konusunda bilinçlendirmeyi amaçlayarak özel dokümanlar ve animasyon videolar gibi materyallerle okullara destek veriyor.

Zorba olma, kanka ol

Cartoon Network’ün; tüm dünyada önemli bir sorun haline gelen akran zorbalığına dikkat çekmek üzere 2015 yılında başlattığı “Zorba Olma, Kanka Ol” projesi Türkiye’nin her bölgesindeki okullardan gelen talepler ile büyümeye devam ediyor.

Zorba olma, kanka ol

"ZORBA OLMA, KANKA OL" NE DEMEK

"Zorba olma, kanka ol" bir kişinin kendisini başkalarına gösterişli, kibirli veya bencil bir şekilde göstermemesi, onun yerine arkadaşlarıyla birlikte olmayı, onlara yardım etmeyi ve onlarla eğlenmeyi tercih etmesi gerektiğini ifade eder. "Zorba olma", bir kişinin başkalarına karşı bencil veya kibirli davranmasını ifade ederken, "Kanka ol" ise arkadaşlık ve dayanışmayı ifade eder. Özetlemek gerekirse, "Zorba olma, kanka ol" ifadesi, bir kişinin kendisini diğerlerinden üstün görmemesi, onların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurması ve onlarla birlikte hareket etmesi gerektiğini ifade eder. Bu deyim, arkadaşlık ilişkilerinde saygı, anlayış ve dayanışmanın önemini vurgular. Unutulmamalıdır ki, arkadaşlıkta samimiyet, dürüstlük ve paylaşım ön plandadır. Birlikte yaşanan zorluklarda birbirine destek olmak, sevinçlerde ise birlikte kutlamak arkadaşlığın temelini oluşturur.

 

Kaynak: Haber Merkezi

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23 Şub 2024 - 16:31 - Yaşam

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