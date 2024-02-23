Osman Güder Berat Kandili mesajı yayımladı

Mübarek Berat Kandili'ne ulaşmanın huzuru ve mutluluğunu hep birlikte yaşadıklarını ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Bu müstesna gecede, maneviyatımızın derinleştiği, dualarımızın kabul edildiği bir zaman diliminde bir araya gelmenin ve birlikte olmanın kıymetini bir kez daha idrak ediyoruz. Rabb’imizin rahmet ve mağfiretinin enginliğini hissettiğimiz bu mübarek gecede, birlik ve beraberlik içinde daha da güçlenerek, sevgi ve hoşgörüyle dolu bir toplum olmanın önemini bir kez daha hatırlatmak istiyorum” dedi.

“BERAT KANDİLİ'Nİ EN İÇTEN DİLEKLERİMLE KUTLARIM”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Berat Kandili, günahların affedildiği, duaların kabul edildiği, ibadetlerin ve manevi niyetlerin arttığı bir fırsattır. Cenab-ı Hakk’ın rahmet ve mağfiretinin bolca tecelli ettiği bu gece, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek, hoşgörü ve sevgi dolu ilişkiler kurmak için önemli bir vesiledir. Bizlere bu mübarek gecenin huzurunu yaşatan Rabb’imiz, dualarımızı kabul eyleyip bizleri affetsin, yolundan ayırmasın, ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk versin. Bu vesileyle, Berat Kandili'nin tüm İslam âleminin ve ülkemizin barış, huzur ve kardeşlik içinde geçmesine vesile olmasını temenni eder, tüm hemşehrilerimin Berat Kandili'ni en içten dileklerimle kutlar, dualarınızın kabul olmasını Allah’tan niyaz ederim”

Kaynak: BÜLTEN