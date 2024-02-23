Beylerbaşı Mahallesi’nde 6 Şubat’ın izleri

6 Şubat depremlerinden sonra ağır hasar alan Malatya’da yıkımlar devam ediyor. Depremlerden sonra Beylerbaşı Mahallesi'nde birçok yapı ağır hasar aldı. Mahallede hasar alan yapıların bazıları yıkılsa da bazıları hala yıkılmayı bekliyor.

Genellikle eski ve kerpiç evlerin bulunduğu mahallede bu evler depremlerden büyük yara aldı. Depremlerle birlikte boşaltılan bu evler depremin üzerinden geçen bir yıllık süre zarfında yıkılmayı bekliyor.

Depremin ardından yıkımı gerçekleştirilen ve enkazı kaldırılan evlerden geriye ise boş araziler kaldı. Daha çok yoksul kesimin ikamet ettiği bölgede bir zamanlar çocuklar neşe ile sokaklarda oyun oynarken depremlerin ardından sokaklar derin bir sessizliğe büründü.