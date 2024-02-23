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Beylerbaşı Mahallesi’nde 6 Şubat’ın izleri

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BUSABAH Medya olarak Malatya’da sokak sokak gezerek depremin izlerini kayıt altına almaya, gelecek nesillere bugünlerden ders çıkarmaları için yıkımın boyutunu objektifler aracılığı ile fotoğraflayıp paylaşmaya devam ediyoruz. Bu defa ki adresimiz Battalgazi ilçesine bağlı Beylerbaşı Mahallesi.

Beylerbaşı Mahallesi’nde 6 Şubat’ın izleri mask
Beylerbaşı Mahallesi’nde 6 Şubat’ın izleri
Beylerbaşı Mahallesi’nde 6 Şubat’ın izleri
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6 Şubat depremlerinden sonra ağır hasar alan Malatya’da yıkımlar devam ediyor. Depremlerden sonra Beylerbaşı Mahallesi'nde birçok yapı ağır hasar aldı. Mahallede hasar alan yapıların bazıları yıkılsa da bazıları hala yıkılmayı bekliyor.

Beylerbaşı Mahallesi’nde 6 Şubat’ın izleri

Genellikle eski ve kerpiç evlerin bulunduğu mahallede bu evler depremlerden büyük yara aldı. Depremlerle birlikte boşaltılan bu evler depremin üzerinden geçen bir yıllık süre zarfında yıkılmayı bekliyor.

Beylerbaşı Mahallesi’nde 6 Şubat’ın izleri

Depremin ardından yıkımı gerçekleştirilen ve enkazı kaldırılan evlerden geriye ise boş araziler kaldı. Daha çok yoksul kesimin ikamet ettiği bölgede bir zamanlar çocuklar neşe ile sokaklarda oyun oynarken depremlerin ardından sokaklar derin bir sessizliğe büründü.

Beylerbaşı Mahallesi’nde 6 Şubat’ın izleri
Beylerbaşı Mahallesi’nde 6 Şubat’ın izleri
Beylerbaşı Mahallesi’nde 6 Şubat’ın izleri
Beylerbaşı Mahallesi’nde 6 Şubat’ın izleri
Beylerbaşı Mahallesi’nde 6 Şubat’ın izleri
Beylerbaşı Mahallesi’nde 6 Şubat’ın izleri
 
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23 Şub 2024 - 16:03 Malatya- Gündem

Mahreç  Mehmet Tevfik Cibiceli

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