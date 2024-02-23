Beylerbaşı Mahallesi’nde 6 Şubat’ın izleri

6 Şubat depremlerinden sonra ağır hasar alan Malatya’da yıkımlar devam ediyor. Depremlerden sonra Beylerbaşı Mahallesi'nde birçok yapı ağır hasar aldı. Mahallede hasar alan yapıların bazıları yıkılsa da bazıları hala yıkılmayı bekliyor.
Genellikle eski ve kerpiç evlerin bulunduğu mahallede bu evler depremlerden büyük yara aldı. Depremlerle birlikte boşaltılan bu evler depremin üzerinden geçen bir yıllık süre zarfında yıkılmayı bekliyor.
Depremin ardından yıkımı gerçekleştirilen ve enkazı kaldırılan evlerden geriye ise boş araziler kaldı. Daha çok yoksul kesimin ikamet ettiği bölgede bir zamanlar çocuklar neşe ile sokaklarda oyun oynarken depremlerin ardından sokaklar derin bir sessizliğe büründü.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.