Köklü kentin dijital çıkmazı: Malatya’nın internet çilesi bitmiyor!

7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yerle bir olan Malatya’da hayatın normale dönmesi için çalışmalar devam ederken, depremlerden sonra bir yıl geçmesine rağmen şehrin bazı bölgelerinde hala internet sıkıntısı devam ediyor. Özellikle öğrencilerin ders çalışma dönemlerinde büyük problemlere neden olan bu sıkıntıyla ilgili BUSABAH Medya’ya konuşan Battalgazi Muhtarlar Dernek Başkanı ve aynı zamanda Üçbağlar Mahallesi Muhtarı Abdulvahap Ortaç, önemli açıklamalarda bulundu.

Vatandaşların yaşadığı en büyük problemlerden birisinin çevre düzenlemesi ve internet sıkıntısı olduğunu dile getiren Ortaç, çevre düzenlemesi derken yıkılan binaların, kaldırımlarda ya da arada kalan bazı molozların ilgili şirketler tarafından kaldırılmadığını söyledi.

“İNTERNET HALEN PROBLEM”

Ekip sayısının çoğaltılması gerektiğini ifade eden Ortaç,

“İnsanlar bu konuda oldukça mağdurlar ve bunu ya belediye düzeltsin, mucur atsın gibi talepleri var. Diğer taraftan da gençlerin çoğu derslerine tekrar başladılar. Biz ikinci döneme mutlaka bu sıkıntıyı gidereceğiz dedik. İnternet halen problem. Cadde içerisinde bile karşı evinki var, yan evinki yok. Öbür binanın var, diğer binanın yok ama Türk Telekom fiber optik kablolarını çekti. Bina bağlantıları için bir ekip gönderdi ama bu iş en az 3 ay daha sürer. Yani bunun hızlandırılması lazım. Mahalle sakini çocuklarımızdan en az günde 10 kişi beni arıyor. ‘Muhtarım internetiniz yok, ne olacak’ diye. Biz de ilgili kurumlarla irtibata geçiyoruz. Ödeneğin geldiğini ancak işlerin hızlı bir şekilde ilerlemediğini görüyoruz. Ekip sayısının çoğaltılması lazım”

şeklinde konuştu.

“HALA ÇÖZÜM BEKLİYORUZ”

“Devletin güç imkânı var. Bunun için ödenek de ayrılmış. Paranın da geldiğini duyduk” diyen Ortaç, sözlerine şöyle devam etti:

“Milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, Vali Bey herkes bu konuda bilgi sahibi. Malatya’da bu sorunun olduğu bazı yerler çözüldü ama kırsal ve bizim taraflarda halen çözüm bekliyoruz. İş yürekten ve gönülde yapılırsa çabuk biter. Türk Telekom istediği an, istediği yere, istediği şekilde çalışabilecek kudrete sahip. He şeye rağmen bu sorun devam ediyorsa, bunu şehri yöneten yöneticilerin düşünmesi lazım. Ben Türk Telekom yapmıyor diyemem, çünkü kapasitesini, verim gücünü bilemem. Ama Türk Telekom’un istediği yere, istediği şekilde kabloları çelebilecek kudrette olduğunu biliyorum. Şehrin tamamında bir problem var. Depremden sonra bir yıl geçti, biz 5 aydır internet sıkıntısını dile getiriyoruz, çocuklar okula gidecek, 5 aydır, 5 adım ancak gidebilmişiz.”

“BU İŞİ HATIRLA, GÖNÜLLE DEĞİL DE…”

Yetkililere çağrıda da bulunan Ortaç,

“İnternette ders çalışacak olan öğrenciler sizin çocuğunuz olsaydı, derslerinden geri kalsaydı buna vicdanınız el verir miydi? Kendi çocuğunuzun, kendi ailenizin eğitimine katkı vereceğini düşünerek çalışsalar bütün sıkıntılar çok çabuk çözülecek diye düşünüyorum. Hatırla, gönülle değil de, evladı için bu işi yaparlarsa bu işi çok hızlı bir şekilde yapacaklarını düşünüyorum”

dedi.