Çarşı merkezinde son durum

6 Şubat tarihli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin üzerinde bir yıl geçse de çarşı merkezi olarak adlandırılan Bakırcılar Çarşısı, Hal binası, Ayakkabıcılar Pazarı, Kasap Pazarı ve Mısır Çarşısı civarında çalışmalar devam ediyor.

Asrın felaketi olarak tabir edilen depremlerden sonra yerle bir olan çarşı merkezinde enkazlar kaldırılırken bazı alanlara ise beton dökülüyor.

29 Temmuz 2023’de temeli atılan Bakırcılar Çarşısının temelinden yer altı suları çıkarken bu suyun tahliye edilmesi için fore kazıklar çakılarak bölgedeki su tahliye ediliyor.

Çalışmaların devam ettiği alanın etrafı tahta plakalar çevrilirken vatandaşlar ise çalışmaların hangi aşama da olduğunu merak ediyorlar.

BUSABAH Medya olarak Malatya çarşısındaki çalışmalarda son durumu sizlerle paylaşıyoruz. Objektiflere yansıyan görüntülerde bazı alanlara beton döküldüğü görülse de bazı yerlerde ise fore kazık çakma çalışmalarının devam ettiği görülüyor.

Yetkililer çarşı merkezinin kısa bir zaman içerisinde ayağa kalkacağını belirtirken Malatyalı vatandaşların tek umudu ise Malatya’nın tekrar eski güzel günlerine dönmesi.

Geçtiğimiz gün Malatya’yı ziyaret eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın STK’larla buluşma programında çarşı merkezindeki son durum hakkında bilgi veren Vali Yazıcı,

“Çarşıda inşaatlarımız başladı, Çevre, Şehircilik Bakanlığımız sağ olsun çok büyük bir alanda çarşı diye tabir ettiğimiz alanda inşaatları başlattı. Devamı da gelecek. Rezerv alanları oluşturuldu. Çarşıyı inşallah bakanlığımız ayağa kaldırdığında ki bu 1,5-2 yıl içerisinde verilen süre onu gösteriyor Malatya’mız moral, motivasyon anlamında çarşı ayağa kalktığında moralimizde yükselmiş olacak. İnanıyoruz ki Malatya bu ülkenin en kadim şehirlerinden biri, Malatyalı hemşerilerimiz bu ülkeye çok ciddi hizmetler sunmaya devam edecek”

ifadelerini kullanmıştı.