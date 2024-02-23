Kredi kartı ile altın alınır mı?

Her geçen gün artış gösteren alışverişlerde kredi kartı kullanımı birçok kişiye kolaylık sağlasa da aslında nakit para kullanılarak yapılan alışverişlere kıyasla daha maliyetli. Son zamanlarda kredi kartı ile altın alanların sayısında bir artış yaşanıyor. Peki kredi kartı ile altın almanın avantajı veya dezavantajı var mı? Konu hakkında BUSABAH’a konuşan esnaflar önemli değerlendirmelerde bulundular.

Altın piyasasındaki son durum hakkında bilgi veren kuyumcu esnafı Abdullah Koyun, altın piyasasında yükseliş beklentilerinin devam ettiği kaydetti.

“HERKES TASARRUFA YÖNELDİ”

Son günlerde yatırım amaçlı altın alanların sayısında bir artış olduğunu söyleyen esnaf Koyun,

“Altın fiyatlarındaki yükselişler devam ediyor. Şu an da 24 ayar gram altın 2 bin 116 bandında, ons paritesi 2 bin 29. Altın dolar karşısında değer kazanmaya devam ediyor. Dolarda yılbaşından sonra bir değer artışı oldu. Bunu bekliyorduk, dolardaki artış devam edeceğe benziyor. Önümüzde bir seçim var, seçimden sonra altın fiyatlarında dalgalanma olacağı beklentisindeyim. Şu anda bozdurmaktan ziyade altın alan daha fazla genelde tasarrufçular alıyor ve genelde kesme altın, çeyrek ve yarım altın gibi tasarruf altınları satıyoruz. Çünkü gidişata baktığınız zaman herkes tasarrufa yöneldi, vatandaşlar takı tarzından çok tasarrufa yönelmekteler”

şeklinde konuştu.

“TAHMİNLERİMİZİN HEPSİNİ TUTTURDUK”

Altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlara tavsiyelerde bulunan Koyun,

“Şu anki süreçte TL’de durulmaması daha mantıklı çünkü TL’de değer kaybı var. Önümüzde bir seçim süreci var bu durum en azından birkaç aylık süreçte altında fiyatların yukarı yönlü olacağı gösteriyor, beklentiler çok yüksek. Geçen sefer dolarda ons paritesinde yükseliş bekliyoruz demiştik bu tahminlerimizin hepsini tutturduk şu anda seçimden sonra bir-iki ay daha altında dalgalanmanın devam edeceğini bekliyoruz”

ifadelerine yer verdi.

“ÇOK TAVSİYE ETMİYORUZ”

Kar elde etmek isteyen vatandaşların kredi kartı yerine nakit ödeme ile altın almaları tavsiyesinde bulunan esnaf Koyun,

“Kredi kartı ile altın alışverişlerine vade farkı ekliyorlar, vade farkı çok aldıklarından dolayı biz tasarrufçulara kredi kartı ile altın almalarını çok tavsiye etmiyoruz. Çünkü bu işte yatırımcı için kar amacı güdülüyor, vatandaşlarımız kar elde etmek istiyorlarsa nakit para ile altın almaları daha iyi olur”

dedi.

“VATANDAŞ ZARAR EDİYOR”

Kredi kartı ile altın alanların bankaya fazladan komisyon ödediğini vurgulayan Muhammed Ali Hakkatapan isimli kuyumcu esnafı ise,

“Kredi kartı ile altın alanlar oluyor ama araya biraz komisyonlar giriyor. O da ürüne ve fiyatlara göre değişiklik gösteriyor. Biz kredi kartı ile altın satmamayı tercih ediyoruz çünkü vatandaş kredi kartı ile altın aldığı zaman fazladan bankaya komisyon ödüyor, vatandaş zarar ediyor”

söyleminde bulundu.

“CİDDİ BİR ALIM TALEBİ VAR”

Altın piyasasındaki son durum hakkında da bir değerlendirmede bulunan esnaf Hakkatapan,

“Altında bir yükseliş söz konusu şu anda. Bir hafta önce altın alanların makas farkı kapandı diyebiliriz. Birkaç gün sonra bozdurduklarında muhtemelen kar etmiş olacaklar. Şu anda alım daha fazla ayın ortası olduğu için maaşlar yattı, şu anda ciddi bir alım talebi var. Yatırımcılar mümkün olduğunca altın almaktan yana olmalılar çünkü biraz gerilese de altın her zaman ileriye doğru devam edecek”

açıklamasında bulundu.