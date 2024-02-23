- Yaşam

Kimler oruç tutabilir? 

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İslam dininde oruç, sağlıklı bireyler için farz kılınmış bir ibadet. Oruç tutmak, Ramazan ayında imsak vaktinden iftar vaktine kadar yemek gibi bazı şeylerden uzak durarak gerçekleştirilir. Oruç tutma zorunluluğu, şu durumlarda ortadan kalkabilir:

Kimler oruç tutabilir  mask
Kimler oruç tutabilir 
Kimler oruç tutabilir 
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İslam dininde oruç, sağlıklı bireyler için farz kılınmış bir ibadet. Oruç tutmak, Ramazan ayında imsak vaktinden iftar vaktine kadar yemek gibi bazı şeylerden uzak durarak gerçekleştirilir. Oruç tutma zorunluluğu, şu durumlarda ortadan kalkabilir:

Kimler oruç tutabilir? 

SAĞLIK SORUNLARI

 Oruç tutmanın sağlık açısından ciddi bir risk oluşturduğu durumlarda, kişinin sağlığı için oruç tutması gerekmez. Örneğin, diyabet, kalp rahatsızlıkları, sindirim sistemi rahatsızlıkları gibi durumlarda oruç tutmak sağlık açısından zararlı olabilir.

Kimler oruç tutabilir? 

HAMİLELİK VE EMZİRME

 Hamile veya emziren kadınlar, bebeğin veya kendi sağlıkları için oruç tutmamayı tercih edebilirler. Bu durumda, oruç tutmayan kadınlar, oruçlarını daha sonra kaza etmekle yükümlüdürler.

Kimler oruç tutabilir? 

SEYAHAT

Uzun süreli seyahatlerde, oruç tutmanın zor olabileceği düşünülerek, seyahat eden kişilere oruç tutma zorunluluğu yoktur. Seyahat sonrasında, oruçlarını kaza etmekle yükümlüdürler.

Kimler oruç tutabilir? 

YAŞLILIK

 Yaşlılar, sağlık durumları nedeniyle oruç tutmakta zorluk çekerlerse, oruç tutma zorunluluğu ortadan kalkabilir. Bu durumda, oruçlarını kaza etmekle yükümlüdürler.

CİDDİ HASTALIK

 Ciddi bir hastalık nedeniyle oruç tutmanın sağlık açısından zararlı olabileceği durumlarda, oruç tutma zorunluluğu yoktur. Bu durumda, oruçlarını kaza etmekle yükümlüdürler.

Kimler oruç tutabilir? 

Oruç tutmanın gerekliliği ve oruç tutma zorunluluğunun ortadan kalktığı durumlar, İslam hukukunda belirtilmiştir. Bu durumlar dışında, sağlıklı bireylerin oruç tutması farzdır ve oruç tutmayı bozan durumlar, oruç tutmanın gerekliliğini ortadan kaldırır.  

 

Kaynak: Haber Merkezi

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23 Şub 2024 - 14:42 - Yaşam

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