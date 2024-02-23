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Gürkan’dan Berat Kandili mesajı

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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Berat Kandili vesilesiyle bir mesaj yayımlayarak tüm İslam âleminin kandilini tebrik etti. Yaşanan deprem afeti dolayısıyla ülke ve millet olarak büyük acılar yaşadıklarını ve üzgün olduklarını belirten Gürkan, bu zorlu günlerin dayanışma ruhu içerisinde birlik ve beraberlik içerisinde aşılacağını ifade etti.

Gürkan’dan Berat Kandili mesajı mask
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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Berat Kandili vesilesiyle bir mesaj yayımlayarak tüm İslam âleminin kandilini tebrik etti. Berat Kandilini bir kez daha idrak etmenin mutluluğu içerisinde olduklarını belirten Gürkan, “Gözyaşlarının ve afetlerin yerini huzura, kardeşliğe ve mutluluğa bıraktığı bir gece olmasını temenni ediyorum” dedi.

“TÜM İSLAM ÂLEMİNİN KANDİLİNİ TEBRİK EDERİM”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın mesajının devamı ise şu şekilde:

“Kurtuluş, af ve arınma gecesi olan Berat Kandili bizlere manevi bir nefes aldırma, kendimizi sorgulama ve gönül dünyamızı temizleme fırsatı sunar. Mübarek Berat Kandilinin sonsuz rahmet ve mağfiret sahibi Yüce Rabbimizin rızasına nail olduğumuz iyiliğin, güzelliğin ve hayırların dalga dalga yayıldığı, birliğimizin, beraberliğimizin ve kardeşliğimizin kat be kat arttığı, savaşların, acıların, gözyaşlarının ve afetlerin yerini huzura, kardeşliğe ve mutluluğa bıraktığı bir gece olmasını temenni ediyorum. 

Ülke olarak yaşamış olduğumuz ve son olarak Malatya’nın da içinde bulunduğu on bir ili etkileyen ve binlerce can kaybının yaşandığı deprem felaketinin yaralarının sarılmaya devam ettiği şu günlerde yaşamış olduğumuz acıların en büyük ilacı birlik, beraberlik ve dayanışmadır. Biz birbirimize sıkı bir şekilde kenetlendik ve kenetlenmeye devam ederek bu hasarları giderecek ve yaralarımızı hep birlikte saracağız. Bu güzel ve müstesna günleri de fırsat bilerek birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirelim.

Deprem felaketinde kaybetmiş olduğumuz bütün vatandaşlarımıza Allahtan Rahmet,    On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerifin müjdecisi Berat Kandilinin insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diler, hemşerilerimizin ve tüm İslam âleminin Kandilini tebrik ederim.”

 

Kaynak: BÜLTEN

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23 Şub 2024 - 14:39 Malatya- Gündem

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