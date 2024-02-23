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Malatya’da yasak kalktı çile arttı

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Deprem bölgesi olan Malatya’da yıkımın büyük olduğu kent merkezinde oluşan trafik yoğunluğu zaman zaman araç trafiğinin de kilitlenmesine yol açıyor. 6 Şubat depremlerinin yıktığı illerin başında gelen Malatya’da, depremle birlikte kent merkezinde gelişi güzel park edilen araçlarla birlikte trafik zaman zaman içinden çıkılmaz hal alıyor.

Malatya’da yasak kalktı çile arttı mask
Malatya’da yasak kalktı çile arttı
Malatya’da yasak kalktı çile arttı
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Deprem bölgesi olan Malatya’da yıkımın büyük olduğu kent merkezinde oluşan trafik yoğunluğu zaman zaman araç trafiğinin de kilitlenmesine yol açıyor. 6 Şubat depremlerinin yıktığı illerin başında gelen Malatya’da, depremle birlikte kent merkezinde gelişi güzel park edilen araçlarla birlikte trafik zaman zaman içinden çıkılmaz hal alıyor.

Depremin büyük yıkıma yol açtığı kent merkezinde de artan araç parkları ve gelişi güzel parklar nedeniyle trafikte birçok kez sıkışıyor.

Malatya’da yasak kalktı çile arttı

O BÖLGENİN İYİCE DARALDIĞI BELİRTİLİYOR

Kapalı Çarşı civarı ile soykan parkı önünde deprem öncesinde uygulanan park yasağının deprem sonrası kalkmasının da parkların çoğalmasına neden olduğu belirtilirken, şehir içi trafikten sorunlu Büyükşehir Belediyesi Kent Trafik ekiplerinin bu konuda hiçbir çalışma yapmaması da tepkilere yol açıyor.

Malatya’da yasak kalktı çile arttı

Bir taraftan devam eden Malatya Çarşı Projesi inşaatı ile Soykan Parkı ve Yeni Cami çevresinde alanlar yaya ve araç trafiğine kapatılırken, geçici işyeri konteynerleri ile de bölgenin iyice daraltıldığını belirten vatandaşlar, şehir içi otobüslerin de faaliyete geçmesi nedeniyle kapalı çarşı civarının tam bir keşmekeşe dönüştüğünü söyledi.

Malatya’da yasak kalktı çile arttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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23 Şub 2024 - 14:23 Malatya- Gündem

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