Malatya’da yasak kalktı çile arttı

Deprem bölgesi olan Malatya’da yıkımın büyük olduğu kent merkezinde oluşan trafik yoğunluğu zaman zaman araç trafiğinin de kilitlenmesine yol açıyor. 6 Şubat depremlerinin yıktığı illerin başında gelen Malatya’da, depremle birlikte kent merkezinde gelişi güzel park edilen araçlarla birlikte trafik zaman zaman içinden çıkılmaz hal alıyor.
Depremin büyük yıkıma yol açtığı kent merkezinde de artan araç parkları ve gelişi güzel parklar nedeniyle trafikte birçok kez sıkışıyor.
O BÖLGENİN İYİCE DARALDIĞI BELİRTİLİYOR
Kapalı Çarşı civarı ile soykan parkı önünde deprem öncesinde uygulanan park yasağının deprem sonrası kalkmasının da parkların çoğalmasına neden olduğu belirtilirken, şehir içi trafikten sorunlu Büyükşehir Belediyesi Kent Trafik ekiplerinin bu konuda hiçbir çalışma yapmaması da tepkilere yol açıyor.
Bir taraftan devam eden Malatya Çarşı Projesi inşaatı ile Soykan Parkı ve Yeni Cami çevresinde alanlar yaya ve araç trafiğine kapatılırken, geçici işyeri konteynerleri ile de bölgenin iyice daraltıldığını belirten vatandaşlar, şehir içi otobüslerin de faaliyete geçmesi nedeniyle kapalı çarşı civarının tam bir keşmekeşe dönüştüğünü söyledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.