Xbox Gamepass ile sınırsız eğlence Fiyatı ne kadar? Hangi oyunlar var?

Xbox Gamepass sistemi ile 100’den fazla güncel oyunu oynamak ve bilgisayara veya konsola indirmek mümkün hale geliyor. Aylık olarak ödenen ücret ile yüzlerce güncel oyuna sahip olunabilir ve 1 aylık süre zarfında sınırsız bir şekilde oynanabilir. Peki, güncel Xbox Gamepass ücretleri ne kadar? Xbox Gamepass’te hangi oyunlar var?

XBOX GAMEPASS FİYATI NE KADAR?

Xbox Gamepass ücret tarifeleri ise bilgisayar için aylık 159 TL olarak belirtiliyor. Paket içerisinde ise bilgisayarda oynanacak yüksek kaliteli yüzlerce oyun, çıktığı gün eklenen yeni oyunlar, üye fırsatları ve indirimleri, EA Play üyeliği yer alıyor. Şunu da hatırlatmakta fayda var; 159 TL ödeyerek almış olduğunuz abonelik ile 1 ay boyunca Gamepass’te yer alan oyunları istediğiniz kadar oynayabiliyorsunuz.

Xbox Gamepass Ultimate paket fiyatı ise 209 TL olarak karşımıza çıkıyor. Bu paketi satın aldığınız takdirde bilgisayar ve konsolda yüksek kaliteli yüzlerce oyunu oynayabiliyorsunuz. Paket içerisinde ise çıktığı gün eklenen yeni oyunlar, üye fırsatları, indirimleri ve avantajları, konsolda çevrimiçi çok oyunculu oynama, EA Play üyeliği yer alıyor. 209 TL ödeyerek almış olduğunuz abonelik ile 1 ay boyunca Gamepass’te yer alan oyunları bilgisayarda ve konsolda istediğiniz kadar oynayabiliyorsunuz.

XBOX GAMEPASS’TE HANGİ OYUNLAR VAR?

Xbox Gamepass aboneliği satın alınarak şu popüler oyunlar ve daha fazlası abonelik süresince sınırsız olarak oynanabilir:

“Payday 3,

Cities: Skylines 2,

Age of Empires 4,

House Flipper,

Forza Horizon 4 Standard Edition,

Back 4 Blood,

Sea of Thieves,

Forza Horizon 5 Standard Edition,

Gears 5,

Mortal Kombat 11,

Serious Sam 4,

Halo Infinite,

A Plague Tale: Innocence,

Need For Speed Heat,

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition,

The Sims 4”

Kaynak: Haber Merkezi