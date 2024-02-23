Berat Kandili’nde okunacak dua ve yapılacak ibadetler

Berat gecesi, Kur'an'ın Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gece. Buna "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzîl" denir.

Berat, Arapçada "temize çıkma" anlamına gelir. İslam inancına göre bu gecenin bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle Mübarek Gece, günahların affı ve kulların temize çıkarılması sebebiyle Berat Gecesi ve kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle de Rahmet Gecesi gibi adlar da verildi.

BERAT KANDİLİNDE ORUÇ TUTULMALI MI?

Berat Kandili, İslam takvimine göre Şaban ayının on beşinci gecesine denk gelir. Bu gecede oruç tutmak, İslam inancında sünnet olarak kabul edilir. Ancak, oruç tutmak zorunlu değildir. Berat Kandili'nde oruç tutmak isteyen kişiler, bu geceyi ibadetle geçirmek ve dualar etmek için bu seçeneği değerlendirebilirler.

Oruç tutmayı tercih eden kişiler, bu geceyi oruçlu geçirebilirler. Ancak, oruç tutmayı tercih etmeyen kişiler, bu geceyi ibadetle geçirerek dualar edebilirler. İslam inancına göre, bu geceyi ibadetle geçirmenin pek çok sevabı ve feyzi olduğuna inanılır. Bu nedenle, Berat Kandili'nde oruç tutmak isteyen kişiler, bu geceyi oruçlu geçirebilirler.

BERAT KANDİLİNDE YAPILACAK DUA VE İBADETLER

Berat Kandili, İslam inancına göre önemli bir gecedir ve bu geceyi ibadetle geçirmek, pek çok sevabı ve feyzi olduğuna inanılır. Bu geceyi ibadetle geçirmek isteyen kişiler, aşağıdaki duaları okuyabilir ve ibadetlerde bulunabilirler:

İSTİĞFAR DUASI

"Estağfirullah el-azim ve etubu ileyh" (Allah'ım, beni bağışla, tevbe ederim)

SALAVAT-I ŞERİFE

"Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed" (Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun ailesine salat ve selam eyle)

TEVHİD DUASI

"La ilahe illallah" (Allah'tan başka ilah yoktur)

AYET-EL KÜRSİ

"Allahu la ilahe illa hüvel hayyül kayyum, la te'huzühü sinetün ve la nevm, lehü ma fissemavati ve ma fil ard, menzellezi yeshfeu indehü illa bi iznihi, ya'lemü ma beyne eydihim ve ma halfehüm, ve la yühıytune bi şey'im min ilmihi illa bi ma şa, vesia kursiyyühüssemavati vel ard, ve la yeudühü hıfzühüma, ve hüvel aliyyül azim" (Allah, O'ndan başka ilah yoktur. O, diridir ve her şeyin koruyucusudur. O'nu ne bir uyuklama ne de bir uyku tutar. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O'nun izni olmadan O'nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kullarının önlerindekini ve arkalarındakini bilir. Onlar ise, O'nun ilminden, O'nun dilediği kadarını bilemezler. O'nun kürsüsü, gökleri ve yeri kaplar. Onları korumak O'na zor gelmez. O, yücedir, büyüktür)

İHLAS SURESİ

"Kul hüvellahu ehad, Allahu's-samed, lem yelid ve lem yuled, ve lem yekün lehü küfüven ehad" (De ki: O Allah birdir. Allah sameddir. O, doğurmamış ve doğrulmamıştır. O'nun hiçbir dengi yoktur)

FATİHA SURESİ

"Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nesta'in. İhdinas siratal müstakim. Siratallezine en'amte aleyhim ğayril magdubi aleyhim ve led dallin. Amin" (Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. O, Rahman ve Rahimdir. O, din gününün sahibidir. Ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım dileriz. Bizi dosdoğru yola, nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğramışların ve sapmışların yoluna değil)

KIYAMET DUASI

"Allahümme inni euzu bike min azabi cehennem, ve min azabi'l kabri, ve min fitneti'l mahya ve'l memat, ve min fitneti'l mesihid daccal" (Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayat ve ölüm fitnesinden, Mesih Dajjal fitnesinden sana sığınırım)

İSTİĞFAR DUASI

"Estağfirullahel azim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyum ve etubu ileyh" (Allah'ım, beni bağışla. Senden başka ilah yoktur. Sen, diri ve her şeyin koruyucususun. Ben sana tevbe ederim)

AMİN DUASI

"Amin" (Allah'ım, kabul et)

Bu duaların yanı sıra, Berat Kandili'nde Kur'an okumak, namaz kılmak, oruç tutmak, sadaka vermek ve ibadetlerde bulunmak da önemli. Bu geceyi ibadetle geçirmek, Müslümanlar için önemli bir fırsattır ve bu geceyi en iyi şekilde değerlendirmek gerekir.

Kaynak: Haber Merkezi