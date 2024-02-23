Deprem bölgesi Hatay’da Elektrik kesintisi krizi

Toroslar EDAŞ Hatay’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Hatay’da:
“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Antakya ilçesine bağlı Derince, Konutlar, Akhisar-, 1.Kısım 1a Blok, 1.Kısım 1 B Blok, 1.Kısım 1 C Blok, 1.Kısım 1 D Blok, 1.Kısım 1 E Blok, 1.Kısım 2 B Blok, 1.Kısım 3 B Blok, 1.Kısım 4 A Blok, 1.Kısım 2 F Blok, 1.Kısım 4 B Blok, 1.Kısım 6 B Blok, 2.Kısım 1 A Blok, 2.Kısım 1 B Blok, 2.Kısım 2 A Blok, 2.Kısım 2 B Blok, 2.Kısım 3 A Blok, 2.Kısım 4 A Blok, 2.Kısım 4 B Blok, 2.Kısım 5 A Blok, 2.Kısım 5 B Blok, 2.Kısım 6 B Blok, 2.Kısım 7 B Blok, 2.Kısım 9 B Blok, Akhisar 8, Konutlar 2, Akhisar 1, 4206., Konutlar 7, Alazı 11, Şehit Ali Yaşar Sıkar 4, Konutlar 4, Konutlar 1, 4205., Derince 2, Cumhuriyet 30, Atatürk, Atatürk Cad. 11., Cumhuriyet 7, Atatürk Cad.14., Alazı 31, Alazı 10, Alazı 37, Atatürk 54, Yeni 10, Yeşiltepe, Ak Evler, 1000, Yeşiltepe 4, Yeni 1, Yeni 6, Yurt, 4301., Atatürk 44, Yeşiltepe 6, Atatürk 30, Yeşiltepe 5 bölgelerine,
Yarın 09.00-13.00 saatleri arasında Arsuz ilçesine bağlı Antakyalılar Sitesi, Yeni 1, Ağyer, Boynuyoğun 4, Ateşler 2, Boynuyoğun 3, Söbeseki 1, Değirmendere 2, 8001., Antakyalılar Sitesi 1, Değirmendere 3, Ateşler 1, Kaştanlı 1, Boynuyoğun 2, Gültepe, Sıradaşlar 2, Sıradaşlar 1, Avcılarsuyu, Yeni, Kaştanlı, Söbeseki, Değirmendere, Saz, Ateşler, Siteler, Sıradaşlar, Boynuyoğun bölgelerine,
Yarın 01.00-04.00 saatleri arasında Erzin ilçesine bağlı Yahya Kemal Beyatlı, Ulusoy, Şükrü Paşa, Şehit Kürşat Ergörün, Sanayi, Sabri Baykara, Özkan, Özgür, Ömer Ağalar, Nalbantlar, Kurtuluş, Köleli, Kazım Karabekir, Karcılar, İbrahim Emiroğlu, Fethi Okyar, Fatih, Fakıoğlu, Fakılar, Erdemler, Çelik, Çay, Çağdaş, Bekir Ağalar, Sağlam, Mithat Paşa, Lord Osman, Kadir Karakurum, Çallı İbrahim bölgelerine,
Yarın 03.00-07.00 saatleri arasında İskenderun ilçesine bağlı 1717., 2223., 382., 333., Midyat, 331., 2216., 329., 343., 2207., 372., 1760., 378., Esentepe 1, 390., 326., 662., 2220., 373., 660, 365/1-, 1764., 2213., 354., 345., 1654., 330., 2209., 374., 663., 368., 1762., 2219., 661., 1752., 1759., 1678., 353., 360., 336., Şht. J. Uzm. Çvş. Mevlüt Küçük, 366., 355., 2212., 330.-, 375., 376., Şehit Savcı Mehmet Türkseven, Şehit Savcı Mehmet Türkseven 1, 655., 1753., 362., 363., 364., 1676., 2215., Şehit Hakan Tan, 341., 371., 369., 358., 359., 370., 2221., 2214., 377., 332., 2211., 653., 2218., 1677., 368/8-, 357., Şehit J. Uzm. Onb. Mahmut Açıl, 339., 657, Emek, 1751., 2210., Pınarbaşı, 2208., 356., 656., 367., 334., 365 Bölgelerine,
Yarın 10.00-17.30 saatleri arasında Kırıkhan ilçesine bağlı Ceylanlı 49, Ceylanlı 62, Ceylanlı 55, Ceylanlı 46, Ceylanlı 24, Ceylanlı 84, Ceylanlı 91, Ceylanlı 59, Ceylanlı 64, Ceylanlı 11, Ceylanlı 1, Ceylanlı 88, Ceylanlı 97, Ceylanlı 51, Ceylanlı 83, Ceylanlı 27, Ceylanlı 69, Karataş, Ceylanlı 100, Kaş, Eşmişek, Alan Çayırlık, Alan Merkez, Ceylanlı 21, Ceylanlı 17, Ceylanlı 18, Ceylanlı 23, Köseler 1, Ceylanlı 19, Ceylanlı 22, Ceylanlı 89, Ceylanlı 48, Ceylanlı 53, Ceylanlı 93, Ceylanlı 65, Ceylanlı 58, Ceylanlı 28, Ceylanlı 10, Ceylanlı 13, Ceylanlı 3, Ceylanlı 321, Ceylanlı 30, Ceylanlı 15, Ceylanlı 29, Ceylanlı 47, Ceylanlı 71, Ceylanlı 12, Ceylanlı 322, Ceylanlı 302, Ceylanlı 96, Ceylanlı 94, Ceylanlı 86, Ceylanlı 77, Aa, Ceylanlı 31, Ceylanlı 82, Ceylanlı 81, Ceylanlı 56, Ceylanlı 87, Ceylanlı 40, Ceylanlı 38, Ceylanlı 92, Ceylanlı 33, Emirler, Ceylanlı 32, Ceylanlı 25, Ceylanlı 16, Ceylanlı 8 bölgelerine,
Yarın 09.00-12.30 saatleri arasında Reyhanlı ilçesine bağlı 279., Oğulcan Tuna, Vahit Altuntaş, Şehit Yusuf Sural, 345., 1030., 344., Hasan Nasif, 1046., Yeni, 310., 317., 338., 340., 287., 336., 326., 331., 330., 314., 341., 328., 337., 334., 308., 342., 325., 335., 333., 306., 313., Ertuğrul Gazi, Mahmut Ekmen, 475, 319., 321., 324., 329., Mehmet Koray Cunedioğlu, 311., 343., 312., 316., 322., Kardelen, 323., 320., Batı Kardelen, 307., Ata Yıldız, 273., 1033., 318., 339., Yayarlar, Üniversite, Fevzi Tecirli bölgelerine,
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.