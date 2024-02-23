23 Şub 2024 - 12:36- Gündem G:

Deprem bölgesi Hatay’da Elektrik kesintisi krizi

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Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ. (Toroslar EDAŞ) tarafından Hatay’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Toroslar EDAŞ Hatay’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Deprem bölgesi Hatay’da Elektrik kesintisi krizi mask
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Toroslar EDAŞ Hatay’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Hatay’da:

“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Antakya ilçesine bağlı Derince, Konutlar, Akhisar-, 1.Kısım 1a Blok, 1.Kısım 1 B Blok, 1.Kısım 1 C Blok, 1.Kısım 1 D Blok, 1.Kısım 1 E Blok, 1.Kısım 2 B Blok, 1.Kısım 3 B Blok, 1.Kısım 4 A Blok, 1.Kısım 2 F Blok, 1.Kısım 4 B Blok, 1.Kısım 6 B Blok, 2.Kısım 1 A Blok, 2.Kısım 1 B Blok, 2.Kısım 2 A Blok, 2.Kısım 2 B Blok, 2.Kısım 3 A Blok, 2.Kısım 4 A Blok, 2.Kısım 4 B Blok, 2.Kısım 5 A Blok, 2.Kısım 5 B Blok, 2.Kısım 6 B Blok, 2.Kısım 7 B Blok, 2.Kısım 9 B Blok, Akhisar 8, Konutlar 2, Akhisar 1, 4206., Konutlar 7, Alazı 11, Şehit Ali Yaşar Sıkar 4, Konutlar 4, Konutlar 1, 4205., Derince 2, Cumhuriyet 30, Atatürk, Atatürk Cad. 11., Cumhuriyet 7, Atatürk Cad.14., Alazı 31, Alazı 10, Alazı 37, Atatürk 54, Yeni 10, Yeşiltepe, Ak Evler, 1000, Yeşiltepe 4, Yeni 1, Yeni 6, Yurt, 4301., Atatürk 44, Yeşiltepe 6, Atatürk 30, Yeşiltepe 5 bölgelerine,

Yarın 09.00-13.00 saatleri arasında Arsuz ilçesine bağlı Antakyalılar Sitesi, Yeni 1, Ağyer, Boynuyoğun 4, Ateşler 2, Boynuyoğun 3, Söbeseki 1, Değirmendere 2, 8001., Antakyalılar Sitesi 1, Değirmendere 3, Ateşler 1, Kaştanlı 1, Boynuyoğun 2, Gültepe, Sıradaşlar 2, Sıradaşlar 1, Avcılarsuyu, Yeni, Kaştanlı, Söbeseki, Değirmendere, Saz, Ateşler, Siteler, Sıradaşlar, Boynuyoğun bölgelerine,

Yarın 01.00-04.00 saatleri arasında Erzin ilçesine bağlı Yahya Kemal Beyatlı, Ulusoy, Şükrü Paşa, Şehit Kürşat Ergörün, Sanayi, Sabri Baykara, Özkan, Özgür, Ömer Ağalar, Nalbantlar, Kurtuluş, Köleli, Kazım Karabekir, Karcılar, İbrahim Emiroğlu, Fethi Okyar, Fatih, Fakıoğlu, Fakılar, Erdemler, Çelik, Çay, Çağdaş, Bekir Ağalar, Sağlam, Mithat Paşa, Lord Osman, Kadir Karakurum, Çallı İbrahim bölgelerine,

Yarın 03.00-07.00 saatleri arasında İskenderun ilçesine bağlı 1717., 2223., 382., 333., Midyat, 331., 2216., 329., 343., 2207., 372., 1760., 378., Esentepe 1, 390., 326., 662., 2220., 373., 660, 365/1-, 1764., 2213., 354., 345., 1654., 330., 2209., 374., 663., 368., 1762., 2219., 661., 1752., 1759., 1678., 353., 360., 336., Şht. J. Uzm. Çvş. Mevlüt Küçük, 366., 355., 2212., 330.-, 375., 376., Şehit Savcı Mehmet Türkseven, Şehit Savcı Mehmet Türkseven 1, 655., 1753., 362., 363., 364., 1676., 2215., Şehit Hakan Tan, 341., 371., 369., 358., 359., 370., 2221., 2214., 377., 332., 2211., 653., 2218., 1677., 368/8-, 357., Şehit J. Uzm. Onb. Mahmut Açıl, 339., 657, Emek, 1751., 2210., Pınarbaşı, 2208., 356., 656., 367., 334., 365 Bölgelerine,

Yarın 10.00-17.30 saatleri arasında Kırıkhan ilçesine bağlı Ceylanlı 49, Ceylanlı 62, Ceylanlı 55, Ceylanlı 46, Ceylanlı 24, Ceylanlı 84, Ceylanlı 91, Ceylanlı 59, Ceylanlı 64, Ceylanlı 11, Ceylanlı 1, Ceylanlı 88, Ceylanlı 97, Ceylanlı 51, Ceylanlı 83, Ceylanlı 27, Ceylanlı 69, Karataş, Ceylanlı 100, Kaş, Eşmişek, Alan Çayırlık, Alan Merkez, Ceylanlı 21, Ceylanlı 17, Ceylanlı 18, Ceylanlı 23, Köseler 1, Ceylanlı 19, Ceylanlı 22, Ceylanlı 89, Ceylanlı 48, Ceylanlı 53, Ceylanlı 93, Ceylanlı 65, Ceylanlı 58, Ceylanlı 28, Ceylanlı 10, Ceylanlı 13, Ceylanlı 3, Ceylanlı 321, Ceylanlı 30, Ceylanlı 15, Ceylanlı 29, Ceylanlı 47, Ceylanlı 71, Ceylanlı 12, Ceylanlı 322, Ceylanlı 302, Ceylanlı 96, Ceylanlı 94, Ceylanlı 86, Ceylanlı 77, Aa, Ceylanlı 31, Ceylanlı 82, Ceylanlı 81, Ceylanlı 56, Ceylanlı 87, Ceylanlı 40, Ceylanlı 38, Ceylanlı 92, Ceylanlı 33, Emirler, Ceylanlı 32, Ceylanlı 25, Ceylanlı 16, Ceylanlı 8 bölgelerine,

Yarın 09.00-12.30 saatleri arasında Reyhanlı ilçesine bağlı 279., Oğulcan Tuna, Vahit Altuntaş, Şehit Yusuf Sural, 345., 1030., 344., Hasan Nasif, 1046., Yeni, 310., 317., 338., 340., 287., 336., 326., 331., 330., 314., 341., 328., 337., 334., 308., 342., 325., 335., 333., 306., 313., Ertuğrul Gazi, Mahmut Ekmen, 475, 319., 321., 324., 329., Mehmet Koray Cunedioğlu, 311., 343., 312., 316., 322., Kardelen, 323., 320., Batı Kardelen, 307., Ata Yıldız, 273., 1033., 318., 339., Yayarlar, Üniversite, Fevzi Tecirli bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Samadağ ilçesine bağlı Kurtderesi 3, 6527., 6478., 6318., 6518., Kurtderesi 1, 6516., 6485., 6498., 6489., 6529., 6474., 6515., 6479., 6484., 6500., 6482., 6528., Orhan Veli, Tepe 1, Gül, 226., Kardelen-, 6523., 30., 6497., 6532., 27., 6521., Kardelen(Vakıflı), 6496., 6501., 461, 6494., 6505., Çiçek(Kurtderesi), Sait Döner, 26., 6475., 6495., Beyaz, 29., 6451., 217., 219., Nur, 28., Dere 1, Şehit Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları, 6524., Fırat, 6456., 6471., 6492., Kurtderesi Mah 4, 6533., Yıldırım, Kurtderesi 4, Kanarya 2, 7173., Fevzi Düzel (Atatürk) 1, 7153., Mazi, 7188., Ciddi, 7179., Çamlıbel, Fulya, 7187., Erenler 1, Çınar 1, 7152., Serin, Nazik, Zambak, Sahil 1, 7170., Menekşe 1, Ay, Nur 2, Başak 1, 7174., İpek 1, Adil, 7182., Bahar 1, Mercan 1, Neşe, 7178., Kasırga, Defne 1, Huzur 2, Nilüfer, Çiçek, 7184., Hür, Hazan 1, Zeytin 2, 7172., Derya 1, Huzur 1, Ziyaret 1, Pilot, Nar, Mehtap, Bulut 1, Yaman, Karanfil, Mavi, Ramih Sat, Fevzi Düzel (Atatürk), 7161., 7175., 7155., Yasemin 3, Hidayet, Mis, Siteler, Fevzi Düzel, 7165., Söğüt, Zekat, Üzümbağı, Pınar 2, 7163., Onur, İstiklal 2, Elvan, Soğuksu, Hazan, Cumhuriyet (Atatürk)-, Söğüt 2., Kır, Hürriyet 1, Dut, Uğur Mumcu, Fevzi Düzel (Atatürk) 2, 7164., Saray 1, 7162., Gül 1, Uğur Mumcu 7, 7166., Laleli, 7183., Abdi İpekçi 1, Bahçe 1, Yeni 1, 7176., Papatya 1, Nergis, Barış 2, Cumhuriyet 12, 226., 26., 27., 28., 29., 30., 6534., 61., Adem Nural, Berber, Berrak, Beyaz, Can, Derya, Dibe, Fırat, Gül, Kardelen-, Ata Berrak, Orhan Veli, Sait Döner, Tepe 1, Şehit Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları, Yıldırım, Çifte Kastal 1, 230., 231., Dere 1, Gündüz, Nur, Sedef, Çıkmaz, 225., Öğretmen Ali Aslan, 223., 220., 229., 224., 228., 222., 6533., 219., 6523., 232., 6524., 217., 227., 6521., 402, 461, 462, Yaşar Kemal (Kurtderesi), Çiçek(Kurtderesi), 463, 6451., 6454., 6455., 6456., 6458., 6460., 6463., 6465., 6473., 6474., 6475., 6477., 6478., 6466., 6467., 6468., 6469., 6470., 6492., 6494., 6495., 6479., 6480., 6481., 6482., 6487., 6496., 6497., 6498., 6500., 6501., 6505., 83., 6453., 6457., 6471., 6484., 6485., 6489., 6515., 6516., 6518., 6520., 6521.-, 6522., 6526., 6527., 6528., 6529., 6531., 6822., 6826., 6318., 6532., 6535., Kardelen(Vakıflı), Kurtderesi Mah 4, Kurtderesi 3, Sait Döner 1, Kurtderesi 1, 6452., 33., 6472., Kurtderesi 4, Kurtderesi 2, 6677., Aktepe, Kültür, Zeytuniye, Pınar 1, 234., 88., 90., Şehit Emrah Yükler, 87., 6656., 6657., 6658., 6660., 6661., 6663., 6651., 6664., 6676., 6677.-, Abdülkerim Yorgun, Boğaz, Sivas Şehitleri, Dibek, 180., Yeni 2, Kır, Mavi, Mehtap, Mis, Nar, Nazik, Nergis, Nur 2, Papatya 1, Pınar 2, Sahil 1, Soğuksu, Siteler, Uğur Mumcu, Hürriyet 1, Zeytin 2, Çınar 1, Çiçek, İpek 1, Bulut 1, Cumhuriyet (Atatürk)-, Defne 1, Hazan, Erenler 1, Fulya, Kasırga, Laleli, Mercan 1, Saray 1, Yaman, Ramih Sat, Zekat, Ay, Bahar 1, Barış 2, Abdi İpekçi 1, Karanfil, Cumhuriyet 12, Ciddi, Dut, Başak 1, Menekşe 1, Yeni 1, İstiklal 2, Bahçe 1, Üzümbağı, Nilüfer, Fevzi Düzel (Atatürk), Gül 1, Zambak, Ziyaret 1, Fevzi Düzel, Söğüt, Yasemin 3, Çamlıbel, Onur, Elvan, Derya 1, Huzur 2, Adil, Pilot, Serin, Kanarya 2, Hür, Neşe, Mazi, Hidayet, Söğüt 2., 7152., 7153., 7155., 7161., 7162., 7163., 7164., 7165., 7166., 7170., 7172., 7173., 7174., 7175., 7176., 7178., 7179., 7182., 7183., 7184., 7188., 7187., Hazan 1, Uğur Mumcu 7, Fevzi Düzel (Atatürk) 1, Huzur 1, Fevzi Düzel (Atatürk) 2 bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

 

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23 Şub 2024 - 12:36 Hatay- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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