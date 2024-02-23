Dikkat! Adana’da 4 Mersin’de 8 ilçe etkilenecek

Toroslar EDAŞ Mersin’in ve Adana’nın bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.
Bu açıklamaya göre Adana’da:
“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Ceyhan ilçesine bağlı PTT, 633, Atatürk, Öğr.Kemal Kartal., Adana, Dr.Mahir Alp Boydak, Özdemir Sabancı, 634, Coşar, 636, 635, Öğr.Kemal Kartal, 4424, 4407, 4408, 4406 bölgelerine,
Yarın 09.00-12.00 saatleri arasında İmamoğlu ilçesine bağlı 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 3, 30, 32, 33, 34, 4, 5, 6, 63, 7, 8, 9, Adnan Menderes, Gazi Mahmut Kılıçlı, 542, 546, 551, 553, 558, 560, 561, 562, 563, 564, 566, 567, 568, 582, 621 bölgelerine,
Yarın 09.30-17.00 saatleri arasında Sarıçam ilçesine bağlı Cihadiye, Okurlar Aşağı, Okurlar Yukarı, Çamlıca, Hasanbeyli, Çoşanlar, Yarımca, Yarımca Merkez, Yeniyayla bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Seyhan ilçesine bağlı Av.Mahmut Eroğlu, Beşocak, Ordu, Stadyum bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
Toroslar EDAŞ Mersin’in ve Adana’nın bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Mersin’de:
“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Akdeniz ilçesine bağlı 139, 6274, 6278, 6280, 6282, 6288, 6290, 6292, 6296, Cumhuriyet, 136, 6210, 62102, 62104, 6221, 6236, 6239, 6240, 6241, 6246, 6247, 6249, 6250, 6255, 6260, 6261, 6259, 6237, 6232, 6238, 6252, 6263, 6276, 6286, 6294, Erdal İnönü, 62100, 6270, 6271, 6272, 6284-, 6265, 6269, 6267, 6233 bölgelerine,
Yarın 09.30-17.30 saatleri arasında Aydıncık ilçesine bağlı Aynacı, Hastane-, Aslanoğlu, Aktan, Barbaros, Hacıbahattin, Mebuslar bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Erdemli ilçesine bağlı 202_2, 203 (Yeni), 203, 307_1, 303_1, 211, 302, Demirler, 306, 308, 224, 222_1, Alataş (Yeşilyurt), Mersin Bulvarı, 221, Alataş, 223 bölgelerine,
Yarın 09.30-17-00 saatleri arasında Gülnar ilçesine bağlı Ilısu, Merkez/6, Kaplap/1 Kümesi, Olucak Kümesi, Kaplap, Sıra Kümesi bölgelerine,
Yarın 09.30-17.30 saatleri arasında Mut ilçesine bağlı Aşağıköselerli, Ceritler, Karadiken, Kemenli, Çiftlik, Köselerli Merkez, Türkmen, Özköy, Sarıveliler, Çolaklı/1, Çolaklı/2, Çolaklı bölgelerine,
Yarın 09.30-17.30 saatleri arasında Silifke ilçesine bağlı Pelitpınarı, Kocapınar, Kırtıl, Nergizli, Ericek, Yokuşbaşı, Kayabaşı/6, Kayabaşı/3, Kayabaşı/2, Kayabaşı/1, Kayabaşı_1, Taşpınar, Say, Merkez-2, Merkez-1, Kızılalan, D.Dere, Bağarası, Alatopak, Çamlıca, Çadırlı, Bahçebaşı, Merkez_7, Kavak, Gölbeleni, Balandız, Aktanlı, Yokuşbaşı Kümesi bölgelerine,
Yarın 09.30-17.30 saatleri arasında Tarsus ilçesine bağlı İbni Sina bölgesine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı 35001, 3534, 3554, Atatürk_5, 3542, 3535, 3539, 3541, 3533, 3517, 3531, 3560, 3556, 3549, 3551, 3526, 3538, 3515, 3518, 3524, 3522, 3568, 3506, 3561 bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.