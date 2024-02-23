Evini yenilemek isteyenlere bu hafta A101’de indirim yağmuru

A101, 22 Şubat 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni aktüel ürünler kampanyasını duyurdu. Bu kampanyada, müşterilere ev ihtiyaçlarından teknolojiye kadar geniş bir yelpazede ürünler sunulacak. İşte bu kampanyada yer alacak bazı ürünler…
Toshiba Smart TV'ler
SEG çamaşır makinesi
Regal cam ankastre set
Halı yıkama makinesi
Karyola ve yatak çeşitleri
Bebek bezleri
Bu ürünler, hem kaliteleriyle hem de cazip fiyatlarıyla dikkat çekiyor. İşte bu kampanyada yer alacak bazı ürünler…
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.