Evini yenilemek isteyenlere bu hafta A101’de indirim yağmuru

A101, 22 Şubat 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni aktüel ürünler kampanyasını duyurdu. Bu kampanyada, müşterilere ev ihtiyaçlarından teknolojiye kadar geniş bir yelpazede ürünler sunulacak. İşte bu kampanyada yer alacak bazı ürünler…

Toshiba Smart TV'ler

SEG çamaşır makinesi

Regal cam ankastre set

Halı yıkama makinesi

Karyola ve yatak çeşitleri

Bebek bezleri

Bu ürünler, hem kaliteleriyle hem de cazip fiyatlarıyla dikkat çekiyor. İşte bu kampanyada yer alacak bazı ürünler…

Kaynak: Haber Merkezi