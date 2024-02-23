Tekirdağ’da yaşayanlar Cumartesi ve Pazar günü dikkat!

Elektrik sağlayıcıları tarafından Tekirdağ’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Tekirdağ’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Tekirdağ’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

24 ŞUBAT CUMARTESİ TEKİRDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: ŞARKÖY

Mahalle Adı

Merkez-İstiklal

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

24.02.2024 Cumartesi Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

24.02.2024 Cumartesi Saati: 12:00

İLÇE: SARAY

Mahalle Adı

Merkez-Kurtdere

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

24.02.2024 Cumartesi Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

24.02.2024 Cumartesi Saati: 11:00

İLÇE: ŞARKÖY

Mahalle Adı

Merkez-İstiklal

Tahmini Kesinti Süresi

2,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

24.02.2024 Cumartesi Saati: 09:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

24.02.2024 Cumartesi Saati: 12:00

İLÇE: SÜLEYMANPAŞA

Mahalle Adı

Merkez-Kaşıkçı

Tahmini Kesinti Süresi

4 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

24.02.2024 Cumartesi Saati: 13:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

24.02.2024 Cumartesi Saati: 17:00

İLÇE: MALKARA

Mahalle Adı

Merkez-Danişment

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

24.02.2024 Cumartesi Saati: 13:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

24.02.2024 Cumartesi Saati: 16:00

İLÇE: SÜLEYMANPAŞA

Mahalle Adı

Merkez-Hürriyet

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

24.02.2024 Cumartesi Saati: 13:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

24.02.2024 Cumartesi Saati: 16:00

İLÇE: SÜLEYMANPAŞA

Mahalle Adı

Merkez-Hürriyet

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

24.02.2024 Cumartesi Saati: 13:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

24.02.2024 Cumartesi Saati: 16:00

25 ŞUBAT PAZAR TEKİRDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: ÇERKEZKÖY

Mahalle Adı

Merkez-Gazi Mustafa Kemalpaşa

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

25.02.2024 Pazar Saati: 04:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

25.02.2024 Pazar Saati: 10:00

İLÇE: MALKARA

Mahalle Adı

Merkez-Bayramtepe

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

25.02.2024 Pazar Saati: 06:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

25.02.2024 Pazar Saati: 09:00

İLÇE: MALKARA

Mahalle Adı

Merkez-Davuteli

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

25.02.2024 Pazar Saati: 06:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

25.02.2024 Pazar Saati: 09:00

İLÇE: ERGENE

Mahalle Adı

Merkez-Marmaracıkosb

Tahmini Kesinti Süresi

8 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

25.02.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

25.02.2024 Pazar Saati: 17:00

İLÇE: ERGENE

Mahalle Adı

Merkez-Kırkgöz

Tahmini Kesinti Süresi

8 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

25.02.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

25.02.2024 Pazar Saati: 17:00

İLÇE: ERGENE

Mahalle Adı

Merkez-Vakıflar Osb

Tahmini Kesinti Süresi

8 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

25.02.2024 Pazar Saati: 09:00

İLÇE: ERGENE

Mahalle Adı

Merkez-Ulaş Osb

Tahmini Kesinti Süresi

4 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

25.02.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

25.02.2024 Pazar Saati: 13:00

İLÇE: MALKARA

Mahalle Adı

Merkez-Alaybey

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

25.02.2024 Pazar Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

25.02.2024 Pazar Saati: 16:00

İLÇE: MALKARA

Mahalle Adı

Merkez-Elmalı

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

25.02.2024 Pazar Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

25.02.2024 Pazar Saati: 13:00

İLÇE: ERGENE

Mahalle Adı

Merkez-Ulaş

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

25.02.2024 Pazar Saati: 14:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

25.02.2024 Pazar Saati: 17:00