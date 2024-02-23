Tekirdağ’da yaşayanlar Cumartesi ve Pazar günü dikkat!

Elektrik sağlayıcıları tarafından Tekirdağ’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Tekirdağ’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…
Elektrik sağlayıcıları tarafından, Tekirdağ’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:
24 ŞUBAT CUMARTESİ TEKİRDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:
İLÇE: ŞARKÖY
Mahalle Adı
Merkez-İstiklal
Tahmini Kesinti Süresi
3 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
24.02.2024 Cumartesi Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
24.02.2024 Cumartesi Saati: 12:00
İLÇE: SARAY
Mahalle Adı
Merkez-Kurtdere
Tahmini Kesinti Süresi
2 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
24.02.2024 Cumartesi Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
24.02.2024 Cumartesi Saati: 11:00
İLÇE: ŞARKÖY
Mahalle Adı
Merkez-İstiklal
Tahmini Kesinti Süresi
2,5 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
24.02.2024 Cumartesi Saati: 09:30
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
24.02.2024 Cumartesi Saati: 12:00
İLÇE: SÜLEYMANPAŞA
Mahalle Adı
Merkez-Kaşıkçı
Tahmini Kesinti Süresi
4 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
24.02.2024 Cumartesi Saati: 13:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
24.02.2024 Cumartesi Saati: 17:00
İLÇE: MALKARA
Mahalle Adı
Merkez-Danişment
Tahmini Kesinti Süresi
3 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
24.02.2024 Cumartesi Saati: 13:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
24.02.2024 Cumartesi Saati: 16:00
İLÇE: SÜLEYMANPAŞA
Mahalle Adı
Merkez-Hürriyet
Tahmini Kesinti Süresi
3 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
24.02.2024 Cumartesi Saati: 13:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
24.02.2024 Cumartesi Saati: 16:00
İLÇE: SÜLEYMANPAŞA
Mahalle Adı
Merkez-Hürriyet
Tahmini Kesinti Süresi
3 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
24.02.2024 Cumartesi Saati: 13:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
24.02.2024 Cumartesi Saati: 16:00
25 ŞUBAT PAZAR TEKİRDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:
İLÇE: ÇERKEZKÖY
Mahalle Adı
Merkez-Gazi Mustafa Kemalpaşa
Tahmini Kesinti Süresi
6 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
25.02.2024 Pazar Saati: 04:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
25.02.2024 Pazar Saati: 10:00
İLÇE: MALKARA
Mahalle Adı
Merkez-Bayramtepe
Tahmini Kesinti Süresi
3 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
25.02.2024 Pazar Saati: 06:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
25.02.2024 Pazar Saati: 09:00
İLÇE: MALKARA
Mahalle Adı
Merkez-Davuteli
Tahmini Kesinti Süresi
3 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
25.02.2024 Pazar Saati: 06:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
25.02.2024 Pazar Saati: 09:00
İLÇE: ERGENE
Mahalle Adı
Merkez-Marmaracıkosb
Tahmini Kesinti Süresi
8 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
25.02.2024 Pazar Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
25.02.2024 Pazar Saati: 17:00
İLÇE: ERGENE
Mahalle Adı
Merkez-Kırkgöz
Tahmini Kesinti Süresi
8 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
25.02.2024 Pazar Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
25.02.2024 Pazar Saati: 17:00
İLÇE: ERGENE
Mahalle Adı
Merkez-Vakıflar Osb
Tahmini Kesinti Süresi
8 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
25.02.2024 Pazar Saati: 09:00
İLÇE: ERGENE
Mahalle Adı
Merkez-Ulaş Osb
Tahmini Kesinti Süresi
4 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
25.02.2024 Pazar Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
25.02.2024 Pazar Saati: 13:00
İLÇE: MALKARA
Mahalle Adı
Merkez-Alaybey
Tahmini Kesinti Süresi
6 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
25.02.2024 Pazar Saati: 10:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
25.02.2024 Pazar Saati: 16:00
İLÇE: MALKARA
Mahalle Adı
Merkez-Elmalı
Tahmini Kesinti Süresi
3 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
25.02.2024 Pazar Saati: 10:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
25.02.2024 Pazar Saati: 13:00
İLÇE: ERGENE
Mahalle Adı
Merkez-Ulaş
Tahmini Kesinti Süresi
3 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
25.02.2024 Pazar Saati: 14:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
25.02.2024 Pazar Saati: 17:00
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.