Malatya’da geniş çaplı operasyon düzenlendi

Malatya Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 12 Şubat 2024 ile 21 Şubat 2024 tarihleri arasında Malatya genelinde geniş çaplı operasyon düzenlendiği bilgisi verildi.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE SÜRÜYOR

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda Malatya’da 68 uyuşturucu hap, 32 sentetik hap, 129 gram uyuşturucu, 71.81 gram sentetik uyuşturucu, 1.60 gram kimyasal uyuşturucu ele geçirildiği ve 10 şahıs hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

ÇOK SAYIDA RUHSATSIZ SİLAH YAKALANDI

Yasa dışı silahlanma ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda ise 1 pompalı tüfek, 3 Glock marka 7.65 milimetre ruhsatsız tabanca, 1 Gold Star 2002 marka 7.65 milimetre çapında ruhsatsız tabanca, 1 Browning marka 9.19 milimetre çapında ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait şarjörler ile çok sayıda fişek ele geçirildiği açıklandı.

HIRSIZLIK OLAYLARINA KARIŞAN ŞAHISLAR YAKALANDI

Hırsızlık olaylarının aydınlatılması ile ilgili yapılan çalışmalarda ise İsmet Paşa Caddesi HZL Yapı isimli iş yerinde meydana gelen hırsızlık şüphelisi M.C.D isimli şahıs, Malatya Park AVM’de bulunan bir mağazada meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisi A.A. isimli şahıs, İstiklal Mahallesi İmamoğlu Sokakta meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisi M.K., E.K. ve M.K.A isimli şahıslar çaldıkları malzemeler ile birlikte yakalandı.

3 BİN BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ DAĞITILDI

Trafik Denetleme, Toplum Destekli Polislik ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri personelince, 12 Şubat 2024 ile 22 Şubat 2024 tarihleri arasında genel trafik kuralları, güvenli internet kullanımı, internet ve telefon dolandırıcılığı, KADES, UYUMA ve en iyi narkotik polisi anne projeleri, konularında 22 personel ile 34 farklı noktada yaklaşık 3 bin adet broşür dağıtılarak bilgilendirme faaliyetleri yapıldığı açıklandı. Çalışmaların kararlılık ile sürdürüleceği bilgisi verildi.

Kaynak: BÜLTEN