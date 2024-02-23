Mardin ve Şırnak bu habere dikkat

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Mardin’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.
DEDAŞ Mardin’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Mardin’de:
“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Artuklu ilçesine bağlı Ofis, Nur, Eminettin, Diyarbakır Kapı, Sultanköy, Özlüce, Yüce, Yukarıocak, Işıkyaka, Kışlak, Bilge, Erdalı, Aşağıocak, Aykut, Çankaya, Atlıca, İstasyon, Göllü, Yenişehir, 13 Mart, Nur, Sultanköy, Özlüce, Yüce, Yukarıocak, Işıkyaka, Kışlak, Bilge, Erdalı, Aşağıocak, Aykut, Çankaya, Atlıca, Yukarıyeniköy, Konaklı, Yukarıaydınlı, Dara, Yardere, Ahmetli, Ambar, Aytepe, Alıçlı, Sulakdere bölgelerine,
Yarın 10.30-18.00 saatleri arasında Derik ilçesine bağlı Bayırköy bölgesine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Kızıltepe ilçesine bağlı Dunaysır, Şahkulubey, Cumhuriyet, Zergan, Kengerli, Alemdar, Gümüşdere, Akyazı, Altıntoprak, Akyüz, Günlüce, Yeşiller, Barış, Yurtözü, Sarıca, Gözlüce, Yaşarköy, Sevimli, Yolaldı, Harmandüzü, Haznedar, Bahçelievler, Yolüstü, Fırat, Işıklar bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Mazidağı ilçesine bağlı Demirölçek, Ortaklı, Ömürlü, Aksu, Derecik, Kebapçı, Tarlacık, Kemerli, Duraklı, Gürgöze, Yeşilköy, Yukarıkonak, Tanrıyolu, Ulutaş, Yağmur bölgelerine,
Yarın 10.00-12.00 saatleri arasında Midyat ilçesine bağlı Yunus Emre, Bağlar, Ulucami, Yeni, Yunus Emre, Tanyeri, Beğendi, Barıştepe, Bethkustan, Yuvalı, Adaklı, Narlı, Bardakçı, İkizdere, Tulgalı, Bağlarbaşı, Dolunay, Gülveren, Altıntaş, Ortaca, İzbırak, Anıtlı, Hanlar, Yeşilöz, Başyurt, Danışman, Doğanyazı bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Nusaybin ilçesine bağlı Yeşilkent bölgesine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Savur ilçesine bağlı Koyunlu, Safa bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
DEDAŞ Şırnak’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Şırnak’ta:
“Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Silopi ilçesine bağlı Şehit Harun Boy, Karşıyaka, Ofis, Yeşiltepe, Güven, Buğdaylı, Bostancı, Yankale bölgesine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında İdil ilçesine bağlı Atakent, Turgut Özal, Yeni(Merkez), Yazman bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Cizre ilçesine bağlı Sur, Kuştepe, Caferi Sadık bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.