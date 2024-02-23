Dikkat! Elazığ’da 1 Bingöl’de 3 ilçe etkilenecek

FEDAŞ Elazığ ve Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Elazığ’da:
“Yarın 09.30-12.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Yenice Mahallesi, Kuyulu Köyü Kuyulu bölgelerine,
Yarın 09.00-11.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Karataş Köyü Karataş, Göllü Bağ Mahallesi bölgelerine,
Yarın 13.00-15.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Beydalı Köyü Beydalı bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
FEDAŞ Elazığ ve Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Bingöl’de:
“Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Kiğı ilçesine bağlı Topağaçlar Köyü, Duranlar Köyü, Döşlüce Mahallesi, Doğankaya Köyü, Eskikavak Köyü, Yeldeğirmeni Köyü, Akbinek Köyü, Kamışgölü Köyü, Gökçeli Köyü, Bağlarpınarı Köyü, Merkez Mahallesi, Afet Konutları Mahallesi, Güngörsün Mahallesi, Karaçubuk Köyü, Demiroluk Mahallesi, Yeşiltepe Mahallesi, Erler Köyü, Erbaşlar Köyü, Kozlu Köyü, Boyalı Köyü, Doluçay Köyü, Sarıdibek Köyü, Altınevler Köyü, Çamlıca Köyü, Kabaçalı Köyü, Elmaağaç Köyü, Çatma Köyü, Dolutekne Köyü, Sütlüce Köyü, Arıca Mahallesi, Ayvadüzü Köyü, Sevkar Köyü, Aktaş Köyü, Çevreli Köyü, Mercan Köyü, Kaynakdüzü Köyü, Elmadüzü Köyü bölgelerine,
Yarın 13.30-15.30 saatleri arasında Adaklı ilçesine bağlı Merkez Mahallesi, Afet Konutları Mahallesi bölgelerine,
Yarın 10.00-14.00 saatleri arasında Genç ilçesine bağlı Sarıbudak Köyü Merkez Mevkii, Şehitköy Köyü Direkli Mezra, Servi Köyü Yenişehir Mevkii, Yenişehir Mahallesi, Kavaklı Köyü Merkez Mevkii, Yelkaya Köyü Merkez Mevkii, Direkli Köyü Merkez Mevkii, Aktoprak Köyü S.şefik Dursun Mevkii, Direkli Köyü Taşören Mevkii, Direkli Köyü Usluca Mevkii bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.