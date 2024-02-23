- Gündem

Vali Yazıcı’dan Berat Kandili Mesajı

ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya Valisi Ersin Yazıcı Berat Kandili münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Vali Yazıcı yayımladığı mesajda “Ramazan-ı Şerif'in müjdelendiği, Allah'ın rahmetinin yeri ve göğü kaplayarak tüm kâinatı kurtuluşa davet ettiği Berat Gecesi'ne bir kez daha erişmenin huzuru ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Vali Yazıcı’dan Berat Kandili Mesajı mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Berat Kandili münasebetiyle mesaj yayımlayan Vali Yazıcı, “Başta aziz milletimiz olmak üzere tüm İslâm âleminin Berat Kandilini en içten dileklerimle kutluyorum” şeklinde konuştu.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı yayımladığı mesajın devamında şu ifadelere yer verdi:

“Berat Kandili; Allah’ın kullarına sonsuz bir lütufla bereket ve şifa kapılarını ardına kadar açtığı müstesna zaman dilimlerinden birisidir. Âlemlerin Rabbi olan Allah’a kulluk bilincimizi tazeleyerek, ilahi lütuf ve bereketlere erişebilme fırsatını yakalayabileceğimiz ve milli ve manevi değerlerimizi daha da güçlendireceğimiz özel bir gecedir. Zorluktan kurtulmak anlamına gelen bu mübarek gecenin; kurtuluşumuza, manevi arınmamıza ve son dönemde yaşadığımız felaketlerin yaralarını en kısa sürede sarmamıza vesile olmasını temenni ediyor ve bu vesileyle başta aziz milletimiz olmak üzere tüm İslâm âleminin Berat Kandilini en içten dileklerimle kutluyorum”

 

Kaynak: BÜLTEN

# Ersin Yazıcı, Berat kandili, Malatya valisi, malatya, malatya haber, malatya son dakika, son dakika malatya haberleri

23 Şub 2024 - 11:31 Malatya- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL