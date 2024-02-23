Vali Yazıcı’dan Berat Kandili Mesajı

Berat Kandili münasebetiyle mesaj yayımlayan Vali Yazıcı, “Başta aziz milletimiz olmak üzere tüm İslâm âleminin Berat Kandilini en içten dileklerimle kutluyorum” şeklinde konuştu.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı yayımladığı mesajın devamında şu ifadelere yer verdi:

“Berat Kandili; Allah’ın kullarına sonsuz bir lütufla bereket ve şifa kapılarını ardına kadar açtığı müstesna zaman dilimlerinden birisidir. Âlemlerin Rabbi olan Allah’a kulluk bilincimizi tazeleyerek, ilahi lütuf ve bereketlere erişebilme fırsatını yakalayabileceğimiz ve milli ve manevi değerlerimizi daha da güçlendireceğimiz özel bir gecedir. Zorluktan kurtulmak anlamına gelen bu mübarek gecenin; kurtuluşumuza, manevi arınmamıza ve son dönemde yaşadığımız felaketlerin yaralarını en kısa sürede sarmamıza vesile olmasını temenni ediyor ve bu vesileyle başta aziz milletimiz olmak üzere tüm İslâm âleminin Berat Kandilini en içten dileklerimle kutluyorum”

Kaynak: BÜLTEN