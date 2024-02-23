23 Şub 2024 - 11:20 - Asayiş

120 bin kaçak sigara yakalandı

Malatya’da, polis tarafından yapılan uygulamada 120 bin adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayda 1 şahıs hakkında işlem yapıldı. Malatya’da kaçakçılık suçlarıyla mücadele çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama sırasında şüphe üzerine durdukları bir araçta arama yaptı.