Batman ve Tunceli dikkat

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Batman’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. DEDAŞ Batman’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Batman’da:

“Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Kozluk ilçesine bağlı Çukurca, Derince, Seymenler, Alıçlı, Yukarı Güneşli, Uzunyazı, Atalar, Yenidoğan Ase, Tepecik(Yenidoğan Ase), Şerikan, Kurşunlu, Ağılbaş, Çakırlar, Uğurlu, Köprübaşı, Dutluca, Arıkbaşı, Yazılı, Alaca, Keseli, Taşlık, Arıkaya, Akçalı, Süleymanlar, Akçakışla, Damarlı, Yeşilyurt, Çay(Derince), Beybağı, Dilimli, İncili, Yemişlik, Karşıyaka, Çayhan, Güllüce, Esinlik, Yazpınar, Tuzlagözü, Kulludere, Dikbayır, Oyuktaş, Çay Kenarı, Süleymana, Handelu, Şakuli, Irmak, Şöpir, Gökbudak, Örnek, Yokuş, Sork, Dikenli, Yolkenarı bölgelerine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Gercüş ilçesine bağlı Çukurçeşme, Babnir, Geçit, Kışlak, Kelan, Akbaş, Hisarmerkez, Bağözü, Taşçı, Akarca, Muratlı, Bağlarbaşı, Kömürcü, Pınarbaşı(Merkez), Ardıçlı, Esentepe, Bağlıca, Yayladüzü, Hanik, Haydarpaşa, Akça, Seyrantepe, Atlıhan, Barıştepe, Karalan, Boğazköy, Yüceköy, Kırkat, Konak, Mağaralı, Pınarbaşı(Merkez), Öteyaka, Aydınlı, Yolağzı bölgelerine,

Yarın 13.00-18.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Akbaş, Mirzabey, İrmi, Yeniköy, Yenişehir, Yenimahalle, Demirci, Gölbaşı, Kocalar, Akoba, Diktepe, Yeni Köy, Çarşı, Yeni, Aydınlıkevler, Akyürek, Meydan bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Fırat Elektrik Dağıtım AŞ. (FEDAŞ) tarafından Tunceli’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

FEDAŞ Tunceli’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Tunceli’de:

“Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Pülmür ilçesine bağlı Elmalı Köyü Çay Mezra, Elmalı Köyü Küllü Mezra, Kırdım Köyü, Şampaşakaraderbent Köyü Köyün Kendisi Mevkii, Üçdam Köyü, Mezra Köyü Salördek Mevkii, Derindere Köyü, Dağyolu Köyü Dağyolu Mevkii, Bardakçı Köyü Sahnezer Mezra, Bardakçı Köyü, Elmalı Köyü, Süleymanuşağı Köyü, Kuzulca Köyü Çay Mezra, Kuzulca Köyü Yonça Dere Mezra, Kuzulca Köyü Değirmen Mezra, Taşlık Köyü Evcik Mezra, Ünveren Köyü, Yarbaşı Köyü, Senek Köyü, Dağyolu Köyü Armağan Mezra, Başkalecik Köyü bölgelerine,

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Pertek ilçesine bağlı Derebaşı Mahallesi, Camikebir Mahallesi, Derebaşı Mahallesi, Soğukpınar Mahallesi, İstiklal Mahallesi bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.