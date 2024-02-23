Şanlıurfa yarın dikkat

DEDAŞ Şanlıurfa’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:
“Yarın 10.00-15.00 saatleri arasında Birecik ilçesine bağlı Akmağara, Şuayipşehri, Karataş, Bellitaş, Gökçe, Büyüktürbe, Koyunluca, Göktaş, Büyüktaşlıca, Başkaragöz, Kuyukent bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Bozova ilçesine bağlı Yaslıca, Yeşil Ova, Yavuz Selim, Gölbaşı, Fevzi Çakmak bölgelerine,
Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Ceylanpınar ilçesine bağlı Tekinler bölgesine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Eyyübiye ilçesine bağlı Onikiler, Karaali, Yaşar, Eyyüp Nebi, Hayati Harrani, Eyüpkent, Ruha, Süleymanşah, Asya, Yeşildere, Ovabeyli, Uğurlu, Yukarıçaykuyu, Sultantepe, Açmalı, Gelincik, Küçükhan, Bildim, Çamurlu, Altın, Külünçe, Beyazyaprak bölgelerine,
Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Halfeti ilçesine bağlı Seldek, Çakallı, Yukarıgöklü, Ömerli, Gözeli, Ortayol, Bozyazı, Salmanlı, Kalkan, Gülaçan, Kayalar, Kurugöl, Dergili, Aşağı Göklü, Çebekoğlu, Sırataşlar, Savaşan, Durak, Saylakkaya, Kantarma, Kınık, Bitek, Narlık, Yeni, Gözenek bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Haliliye ilçesine bağlı Eyyüp Nebi, Asya, Sancaktar, Sırrın, Konuklu, Susuz, Küçüksenemağara, Dikme bölgelerine,
Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Hilvan ilçesine bağlı Kalınbayat, Yedikuyu, Konaç, Gümüştaş, Eğerkıran, Ustahasan, Gölcük bölgelerine,
Yarın 09.00-12.00 saatleri arasında Karaköprü ilçesine bağlı Korukezen, Büyükördek, Mustafacık, Tatarhüyük bölgelerine,
Yarın 10.00-12.00 saatleri arasında Siverek ilçesine bağlı Çavuşlu, Yenişehir bölgelerine,
Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Viranşehir ilçesine bağlı Kışla, Hürriyet, Kurtulmuş, Azadi, Eşkin, Gölbaşı, Şarkpınar, Kale, Yeni, Emiroğlu, Kışla, Bahçelievler, Atatürk, Hürriyet, Yolbilen, Azadi, Özal, Yenişehir, Eşkin, Tekke, Gölbaşı, Şarkpınar, Kale, Yeni, Büyükmutlu, Sözeri, Yeşilalıç, Yolbilen, Ekinciler, Gömülü, Kışla, Hürriyet, Kurtulmuş, Azadi, Eşkin, Gölbaşı, Şarkpınar, Kale, Yeni bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.