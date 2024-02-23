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Şanlıurfa yarın dikkat

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Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Şanlıurfa’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. DEDAŞ Şanlıurfa’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Şanlıurfa yarın dikkat mask
Şanlıurfa yarın dikkat
Şanlıurfa yarın dikkat
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DEDAŞ Şanlıurfa’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:

“Yarın 10.00-15.00 saatleri arasında Birecik ilçesine bağlı Akmağara, Şuayipşehri, Karataş, Bellitaş, Gökçe, Büyüktürbe, Koyunluca, Göktaş, Büyüktaşlıca, Başkaragöz, Kuyukent bölgelerine,

Şanlıurfa yarın dikkat

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Bozova ilçesine bağlı Yaslıca, Yeşil Ova, Yavuz Selim, Gölbaşı, Fevzi Çakmak bölgelerine,

Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Ceylanpınar ilçesine bağlı Tekinler bölgesine,

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Eyyübiye ilçesine bağlı Onikiler, Karaali, Yaşar, Eyyüp Nebi, Hayati Harrani, Eyüpkent, Ruha, Süleymanşah, Asya, Yeşildere, Ovabeyli, Uğurlu, Yukarıçaykuyu, Sultantepe, Açmalı, Gelincik, Küçükhan, Bildim, Çamurlu, Altın, Külünçe, Beyazyaprak bölgelerine,

Şanlıurfa yarın dikkat

Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Halfeti ilçesine bağlı Seldek, Çakallı, Yukarıgöklü, Ömerli, Gözeli, Ortayol, Bozyazı, Salmanlı, Kalkan, Gülaçan, Kayalar, Kurugöl, Dergili, Aşağı Göklü, Çebekoğlu, Sırataşlar, Savaşan, Durak, Saylakkaya, Kantarma, Kınık, Bitek, Narlık, Yeni, Gözenek bölgelerine,

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Haliliye ilçesine bağlı Eyyüp Nebi, Asya, Sancaktar, Sırrın, Konuklu, Susuz, Küçüksenemağara, Dikme bölgelerine, 

Şanlıurfa yarın dikkat

Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Hilvan ilçesine bağlı Kalınbayat, Yedikuyu, Konaç, Gümüştaş, Eğerkıran, Ustahasan, Gölcük bölgelerine,

Yarın 09.00-12.00 saatleri arasında Karaköprü ilçesine bağlı Korukezen, Büyükördek, Mustafacık, Tatarhüyük bölgelerine,

Yarın 10.00-12.00 saatleri arasında Siverek ilçesine bağlı Çavuşlu, Yenişehir bölgelerine,

Şanlıurfa yarın dikkat

Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Viranşehir ilçesine bağlı Kışla, Hürriyet, Kurtulmuş, Azadi, Eşkin, Gölbaşı, Şarkpınar, Kale, Yeni, Emiroğlu, Kışla, Bahçelievler, Atatürk, Hürriyet, Yolbilen, Azadi, Özal, Yenişehir, Eşkin, Tekke, Gölbaşı, Şarkpınar, Kale, Yeni, Büyükmutlu, Sözeri, Yeşilalıç, Yolbilen, Ekinciler, Gömülü, Kışla, Hürriyet, Kurtulmuş, Azadi, Eşkin, Gölbaşı, Şarkpınar, Kale, Yeni bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

 

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23 Şub 2024 - 11:15 Şanliurfa- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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