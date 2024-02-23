Niğde ve Kayseri için uyarı yapıldı

MEDAŞ, Niğde’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:

“Yarın 13.00 ila 17.00 saatleri arasında Altunhisar ilçesine bağlı Uluören Köyü’ne,

Yarın 09.30 ila 14.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Kemerhisar Beldesi; Cami Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Tepe Mahallesi bölgelerine,

Yarın 11.00 ila 12.00 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Badak Köyü’ne,

Yarın 13.00 ila 17.00 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Acıgöl Mahallesi, Bahçeli Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, Kemerhisar Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Han Mahallesi, Kemer Mahallesi, Tepe Mahallesi, Şeker Mahallesi bölgelerine,

Yarın 14.00 ila 17.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Kemerhisar Beldesi; Cami Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Çayır Mahallesi, Tepe Mahallesi, Tepeköy Köyü bölgelerine,

Yarın 10.00 ila 11.00 saatleri arasında Çiftlik ilçesine bağlı Azatlı Beldesi; Yeni Mahallesi, Çarşı Mahallesi, Yeni Mahallesi bölgelerine,

Yarın 14.00 ila 15.00 saatleri arasında Çiftlik ilçesine bağlı Çarşı Mahallesi, Çiftçi Mahallesi, Kula Köyü, Yukarı Mevki bölgelerine,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Aşağı Kayabaşı Mahallesi, Selçuk Mahallesi bölgelerine,

Yarın 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Aktaş Beldesi; Yeni Mahallesi, Aşağı Kayabaşı Mahallesi, Efendibey Mahallesi, Fertek Mahallesi, Güllüce Köyü, Koyunlu Köyü, Aşağı Mevkii, Şahsüleyman Mahallesi bölgelerine,

Yarın 10.00 ila 13.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Kiledere Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Mahallesi bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

KCETAŞ tarafından Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Buna göre Kayseri’de:

“Yarın 08.30 ila 12.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Şeker Mahallesi’ne,

Yarın 09.30 ila 17.00 saatleri arasında Tomarza ilçesine bağlı Bostanlık, Kevenağıl, Karaören, Güzelsu, Avşarsöğütlü, Melikören mahallelerine,

Yarın 12.00 ila 13.00 saatleri arasında İncesu ilçesine bağlı Saraycık, Örenşehir mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.