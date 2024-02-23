Diyarbakır’da geniş çaplı elektrik kesintisi yaşanacak

DEDAŞ Diyarbakır’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:
“Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Bağlar ilçesine bağlı Bağcılar, Tellikaya, Sarıdallı, Tavşantepe, Batıkarakoç, Özdemir, Çarıklı bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Ergani ilçesine bağlı Gözlü, Olgun, Doğanköy, Buzluca, Keklik, Gülerce, Bereketli, Hançerli, Çimlihöyük, Olgun, Çiçeközü, Baykara, Tişo bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı Akpınar, Kamberli, Kurudere, Tepe, Aygeçti, Şahintepe, Kopmaz, Ahmetli, Karacık, Köprüköy, Yukarısalat, Sarıköy, Arapkent, Aşağıoba, Kavuşak, Eymir, Beybulak, Çelikli, Mermer, Kumluçat, Alabal, Sayarlar, Çubuklu, Harmanlar, Gültepe, Kayayolu, Eryolu, Dicle, Türkmenhacı, Aralık, Obalı, Kooperatif, Sanayi, Seyrantepe, Korukçu bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Çermik ilçesine bağlı Çukurelma, Güzel, Dilekpınar, Armağantaşı, Konaklı, Kuyu, Karamusa bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Yukarı Mollaali bölgesine,
Yarın 09.00-19.00 saatleri arasında Çüngüş ilçesine bağlı Değirmensuyu, Karakaya bölgesine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Dicle ilçesine bağlı 15 Temmuz, Kurşunlu bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Eğil ilçesine bağlı Pekmezciler, Bozoba, Yenişehir, Selman, Babalar, Kale, Gündoğuran, Dere, Sağlam, Kazanlı, Kalecik, Sarmaşık, Ilgın, Tepecik, Yatır, Düzlük, Taşdam, Oyalı, Konak, Baysu, Balaban, Meşeler, Akalan, Balım, Kalkan, Döşemeler, Kaya, Sarıca, Hantepe, Sivritepe bölgesine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Hani ilçesine bağlı Çarşı, Zirve, Merkez, Dereli, Yukarıturalı, Kaledibi, Kalaba, Topçular, Merkez bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Hazro ilçesine bağlı Bahçe, Elhuvan, Topalan, İşkar, Cami, İncekavak, Hürriyet, Koçbaba, Mutluca, Bağyurdu, Çökeksu, Ormankaya, Hürriyet, Ülgen, Uzunargıt, Oyuklu, Kabakaya bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Cankatran, Petek, Uyandık, Gözegöl, Gözalan, Beneklitaş, Sarıyatak, Cücük, Gözegöl, Çölgüzeli, Yolboyu Pirinçlik, Gömmetaş, Talaytepe bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kocaköy ilçesine bağlı Çaytepe, Şerifoğulları, Bozyer, Karpuztepe, Şerifoğulları, Bozyer bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kulp ilçesine bağlı Tepecik, Yaylak, Karabulak, Alaca, Ağaçkorur, Düzce, Bayır, Demirli, Taşköprü bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Dibek, Camikebir, Delvan, Mulla, Müminağa, Kelvan, Yeşilburç, Kali, Körtük, Karahasan, Kumluca, Şaar, Muradiye, Çarşı, Yenişehir, Gömeç, Savat, Serin, Güçlü, Dibek, Karahasan, Çağdaş, Yolçatı, Arıklı, Kabakaya, Duru bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Silvan ilçesine bağlı Gürpınar, Kasımlı, Konacık, Karaçimen, Baroğlu, Çevriksu, Çiğil, Kıraçtepe, Yenidoğan, Sulak, Eşme, Sağlık, Düzalan, Akçayır, Bereketli, Yuva, Duru, Alıncak, Akbaş bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Sur ilçesine bağlı Bağıvar, Karabaş, Kozan, Sati, Kabasakal, Tanoğlu, Gölpınar, Yenice, Yarımca, Koyungüden, Alibardak, Mermer, Dervişhasan, Kumrucak, Karacaören, Fidanlar, Küçükakören, Ziyaret, Kavaklıbağ, Küçükakören, Meşeler, Küçükakören, Dumrul, Alcık, Sapanca, Büyükakören, Çayırlı, Özekli bölgelerine,
Yarın 08.00-17.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Cevat Paşa, Yenişehir, Dicle, Yatır, Oyalı, Baysu, Yüksek, Yukarı Nasırlar, Sancar, Başil, Bozek, Yaytaş, Hantepe, Alpu, Yukarıkılıçtaşı, Dönümlü, Gürdoğan, Dökmetaş bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.