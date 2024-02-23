23 Şubat 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

23 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
“Menengiç Eczanesi Battalgazi
Meydanbaşı Mahallesi, Osman Ateş Caddesi, No:85
24 saat açık
Hizmet Eczanesi Battalgazi
Saray Mahallesi, Atatürk Caddesi, No:42/A, Hayat Hastanesi Karşısı (Kışla Caddesi)
24 saat açık
Sezer Eczanesi Battalgazi
Hidayet Mahallesi, Taştepe Sağlık Ocağı Karşısı
24 saat açık
Özalper Eczanesi Yeşilyurt
Özalper Mahallesi, 3’üncü Cadde, No:74, Rabia Park Aşağısı, Özalper Sağlık Ocağı Karşısı
24 saat açık
Defne Eczanesi Yeşilyurt
Çavuşoğlu Mahallesi, Boztepe Caddesi, No:77/A, Çavuşoğlu Sağlık Ocağı Karşısı
24 saat açık”
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.