- Sağlık

23 Şubat 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

ABONE OL Google News Sayfamız

“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 23 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ’23 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

23 Şubat 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
ABONE OL Google News Sayfamız

23 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

“Menengiç Eczanesi Battalgazi

 Meydanbaşı Mahallesi, Osman Ateş Caddesi, No:85

24 saat açık

Hizmet Eczanesi Battalgazi

Saray Mahallesi, Atatürk Caddesi, No:42/A, Hayat Hastanesi Karşısı (Kışla Caddesi)

24 saat açık

Sezer Eczanesi Battalgazi

Hidayet Mahallesi, Taştepe Sağlık Ocağı Karşısı

24 saat açık

Özalper Eczanesi Yeşilyurt

Özalper Mahallesi, 3’üncü Cadde, No:74, Rabia Park Aşağısı, Özalper Sağlık Ocağı Karşısı

24 saat açık

Defne Eczanesi Yeşilyurt

Çavuşoğlu Mahallesi, Boztepe Caddesi, No:77/A, Çavuşoğlu Sağlık Ocağı Karşısı

24 saat açık”

 
# Nöbetçi eczane, malatya nöbetçi eczane, malatya, malatya haber, battalgazi nöbetçi eczane, yeşilyurt nöbetçi eczane, son dakika, son dakika malatya haberleri

23 Şub 2024 - 10:23 Malatya- Sağlık

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL