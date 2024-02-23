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Malatyalılar bu havalara dikkat

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Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’da bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağışlı olarak geçeceği, yağışların yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur şeklinde olacağı, gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

Malatyalılar bu havalara dikkat mask
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Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği, rüzgârın güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin edildi. Meteoroloji Müdürlüğü, “Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” açıklamalarında bulundu.

Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının bugün şu şekilde olması bekleniyor:

“Merkez: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11 derece,

Akçadağ: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13 derece,

Arapgir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu 10 derece,

Arguvan: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu 9 derece,

Battalgazi: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12 derece,

Darende: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu 12 derece,

Doğanşehir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11 derece,

Doğanyol: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12 derece,

Hekimhan: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu 10 derece,

Kale: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12 derece,

Kuluncak: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu 10 derece,

Pütürge: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 9 derece,

Yazıhan: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13 derece,

Yeşilyurt: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12 derece”

 

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23 Şub 2024 - 10:16 Malatya- Gündem

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