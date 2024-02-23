Malatyalılar bu havalara dikkat

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği, rüzgârın güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin edildi. Meteoroloji Müdürlüğü, “Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” açıklamalarında bulundu.

Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının bugün şu şekilde olması bekleniyor:

“Merkez: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11 derece,

Akçadağ: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13 derece,

Arapgir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu 10 derece,

Arguvan: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu 9 derece,

Battalgazi: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12 derece,

Darende: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu 12 derece,

Doğanşehir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11 derece,

Doğanyol: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12 derece,

Hekimhan: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu 10 derece,

Kale: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12 derece,

Kuluncak: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu 10 derece,

Pütürge: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 9 derece,

Yazıhan: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13 derece,

Yeşilyurt: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12 derece”