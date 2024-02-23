Malatya’da yarın saatler sürecek

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:
“Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Görgü, İkizce, Duruldu, Seyituşağı, Kuyulu, Kuşdoğan, Fatih, Aydınlar, Tecde, Bahçebaşı mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Aksaray Mahallesi’ne,
Bugün 10.00 ila 11.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Gedik Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Heyiketeği Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Kale ilçesine bağlı Kaleköy, Salkımlı, İkizpınar, Bentköy, Darıpınar, Erdemli, Dedeköy, Düztarla mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Bahri Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 14.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yaka Mahallesi’ne” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.