Bakanlıktan iş arayanlara dev fırsat 8 bin kişi alınacak

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere sürekli işçi alımı yapılacağının müjdesini verdi. Peki hangi kadrolarda alım yapılacak, başvurular nereye ve ne zamana kadar yapılacak? Detaylar haberimizde.

Bugün tarihli yayınlanan Resmi Gazete ilanına göre Sağlık Bakanlığı merkez taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 8 bin sürekli işçi alınacağı duyuruldu.

Başvurular İŞKUR üzerinden alınacak olup 23 Şubat ila 27 Şubat tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yapılarak alınacağı bildirildi.

Bakanlık tarafından belirlenen diğer şartlar şu şekilde:

“Bakanlığımızın ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerinde alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.

Başvurular, ilgili mevzuat hükümlerine göre Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından alınacaktır.

5. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri (çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe başvuru yapacaktır.”

Sürekli işçi kadrolarının meslek ve kadro sayısına göre dağılımı ise şu şekilde:

84 bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı alınacak,

127 biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı alınacak,

144 elektrikçi (genel) alınacak,

143 ısıtma ve sıhhi tesisatçı alınacak,

64 inşaat boyacısı/boyacı alınacak,

600 klinik destek elemanı alınacak,

3.250 güvenlik görevlisi alınacak,

32 marangoz alınacak,

2 oto bakım onarımcısı-otomotiv mekanikçisi alınacak,

2 oto elektrikçisi alınacak,

2 otomotiv kaportacısı alınacak,

3.550 temizlik görevlisi alınacak,

Toplam 8.000 alınacak.