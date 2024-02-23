Son dakika Resmi Gazete’de yayımlandı! Malatya’da değişim

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan karar doğrultusunda Diyanet İşleri Başkanlığı il müftüleri bazında bazı değişimler yapıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda Diyanet İşleri Başkanlığı il müftüleri bazında bazı değişimler yaşandı.

MALATYA’DA DEĞİŞİM

Buna göre Malatya İl Müftüsü Şahin Yıldırım Çorum İl Müftülüğüne atandı. Ayrıca Bayburt İl Müftüsü Abdurrahman Şahin görevden alındı. Bayburt İl Müftülüğüne Ahmet Durmuş, Sinop İl Müftülüğüne Paşa Bektaş, Kocaeli İl Müftülüğüne Mehmet Sönmezoğlu, Isparta İl Müftülüğüne Çorum İl Müftüsü Muharrem Biçer, Balıkesir İl Müftülüğüne Kırıkkale İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar, Kırıkkale İl Müftülüğüne Bingöl İl Müftüsü Mustafa Topal, Bingöl İl Müftülüğüne Balıkesir İl Müftüsü Celal Sürgeç, Bayburt İl Müftülüğüne Bayram Danacı, Tunceli İl Müftülüğüne Hakkari İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, Hakkari İl Müftülüğüne Tunceli İl Müftüsü Şevket Dilmaç atandı.

Malatya İl Müftülüğüne kimin atandığına dair bir bilgi yer almadı.

ŞAHİN YILDIRIM KİMDİR?

1973 yılında Düzce ili Kaynaşlı İlçesi Çatalçam Köyü’nde doğdu. İlkokulu Düzce merkezde bitirdikten sonra hafızlığını Düzce’de İmam-Hatip olan babası İrfan YILDIRIM’da tamamladı.1993 yılında Düzce İmam Hatip Liseni’ni bitirdi. Aynı yıl Bolu İli Yeniçağa ilçesinde Kur’an Kursu Öğreticisi olarak göreve başladı.

1994 yılında 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesini kazandı. 1996 yılında yatay geçiş yaptığı Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini tamamladı. 2000 yılında İstanbul Haseki Eğitim Merkezi’ne kaydoldu. Aynı zamanda Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Din Eğitimi Ana Bilim Dalı’nda Yüksek Lisans’a başladı. 2002 yılında Haseki Eğitim Merkezi’ni, 2004 yılında “Din Eğitimi ve Hizmetlerinin Yürütülmesinde Müezzinlik Kurumunun Statüsü ve Fonksiyonları” adlı tez çalışmasıyla Yüksek Lisansı tamamladı.

1999 yılında İstanbul İli Şişli İlçesinde Kur’an Kursu Öğreticiliğinden İmam-Hatiplik görevine geçti. Haseki Eğitim Merkezi mezuniyeti sonrası Düzce İli Gümüşova İlçesine Vaiz olarak atandı.

2005–2007 yıllarında Ardahan-Damal, 2008-2011 yılları arasında Bartın-Amasra, 2011-2012 yılları arasında da Tekirdağ İli Muratlı İlçe Müftülüklerinde İlçe Müftüsü olarak, 2012-2017 yılları arasında İstanbul İl Müftü Yardımcısı olarak görev yaptı. 2017-2020 yılları arasında Kırıkkale İl Müftüsü ve 2020-2022 yılları arasında da Erzurum İl Müftüsü olarak görev yaptı.

12 Kasım 2022 tarihinde yayınlanan il müftüleri kararnamesiyle Malatya İl Müftüsü olarak atanan Şahin Yıldırım evli ve 4 çocuk babasıdır.