Dilek yolunda feci kaza! Otomobiller hurdaya döndü

Malatya’da akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. 3 kişinin yaralandığı olayda otomobillerin hurdaya döndüğü görüldü.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 19.10 sıralarında 44 AFB 960 plakalı araç Malatya merkez istikametinden Dilek Mahallesi istikametine seyir halindeyken karşı şeritten gelen 44 BL 403 plakalı araç ile kafa kafaya çarpıştı.

Kaza nedeniyle olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri intikal etti. Bu kapsamda her iki aracın sürücüleri M.V. ve M.G. ile 44 BL 403 plakalı araçta yolcu olarak bulunan S.Y. yaralandı.

Kazada maddi hasar meydana gelirken yaralıların ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.