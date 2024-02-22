Kesin aday listeleri ne zaman açıklanacak?

Yerel yönetimlerin belirlenmesi adına 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Malatya’da da hareketli günler yaşanırken, geçici ve kesin aday listelerinin ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. YSK, merak edilen o sorunun cevabını verdi.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için hazırlanan seçim takvimi, 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla başladı. Bu bağlamda siyasi partilerin aday listesindeki eksiklikleri tamamlamalarının son günü bugündü.

İşte yarın itibariyle işleyecek olan takvim şu şekilde:

23 ŞUBAT

Geçici aday listeleri ilan edilmesi.

29 ŞUBAT

Seçmen bilgi kâğıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanması.

3 MART

Kesin aday listelerinin (Bağımsız adaylar dâhil); ilçe seçim kurullarınca, büyükşehir belediye başkanlığı için il seçim kurullarınca, ilanı.

İl seçim kurullarınca, birleşik oy pusulalarının basımına ve basımı tamamlandıkça bir plan dâhilinde ilçe seçim kurulu başkanlıklarına dağıtımına ve teslimine başlanması.

4 MART

Sandık kurullarının oluşum işlemlerinin tamamlanması, oluşumda görev alanlara bu hususun bildirilmesi ve seçim işlerinde görevlendirileceklere ilişkin eğitim çalışmalarına başlanması.

11 MART

Siyasi partiler ve bağımsız adayların, yararlanmak istediği miting alanı ile tarih ve saatini yazılı olarak ilçe seçim kuruluna bildirmelerinin son günü.

21 MART

Seçim propagandası ve yasaklarının başlaması.

24 MART

Sandık seçmen listelerine sandık çevresi ve sandık kurulu görevlileri şerhinin işlenerek çoğaltılmaya başlanması.

Seçmen bilgi kâğıtlarının seçmenlere dağıtımının tamamlanması.

30 MART

Seçim propagandasının sonu.

31 MART

İl ve ilçe merkezlerinde; bina sorumlusu görevlendirilen yerlerde; ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca oy verme günü saat 05.00’te malzeme torbalarının bina sorumlularına teslimi, bina sorumlularının da teslim aldığı malzeme torbalarını ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca temin edilen araçlarla sandık çevrelerine getirerek görev yerlerindeki sandık kurulu başkanlarına tutanak karşılığı teslim etmesi.

Bina sorumlusu görevlendirilmeyen yerlerde; ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca malzeme torbalarının oy verme günü sandık kurulu başkanlarına sandık bölgesinde teslimi.

OY VERME GÜNÜ

Seçim yasaklarının sona ermesi (Saat 23.59).