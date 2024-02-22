Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün neler oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

Malatya'da deprem mi oldu?

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bugün saat 13.16 sularında yerin 2.3 kilometre derinliğinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19333989/son-dakika-malatyada-deprem-mi-oldu



Vali Yazıcı’dan çarpıcı açıklama “Kötüye gidiyoruz”

Yeşilay Farkındalık Programında önemli açıklamalarda bulunan Malatya Valisi Ersin Yazıcı, “Uyuşturucu konusunda çok kötü gelişmeler var. Çok kötüye gidiyoruz, sentetikler üretiliyor, daha kolay ulaşılıyor. Arkadaşlar rakamlar dünyada da çok iyi değil” ifadelerini kullanırken, Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır ise, “Çağımız insanının büyük bir kesiminin bağımlı olduğunu görmekteyiz” dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19334587/vali-yazicidan-carpici-aciklama-kotuye-gidiyoruz#google_vignette



AK Parti İlçe Başkanından iddialara yanıt gecikmedi

AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci TOKİ kuralarında kendisine ev çıktığı yönündeki iddialara yanıt verdi. Kahveci TOKİ kurasında çıkan ismin benzerlikten ibaret olduğunu söyleyerek, “Tüm Malatya kamuoyu bilir ki TOKİ kuralarında çıkan ismin şahsımla herhangi bir ilgisi yoktur. Bu isim sadece bir benzerlikten ibarettir” açıklamalarında bulundu.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19335746/ak-parti-ilce-baskanindan-iddialara-yanit-gecikmedi



Yıldırım’dan vahim iddia “Vali Bey’den notere kadar herkesi göreve davet ediyorum”

Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım, kalıcı deprem konutları için çekilen kura sonuç listelerinin kamuoyu ile paylaşılması çağrısını yenileyerek, “Malatya’da halen çadırda yaşayan insanımız varken, konteynerlerde 120 bin Malatyalı yaşıyorsa, AK Parti ilçe başkanına TOKİ’den ev çıkması tesadüf mü?” dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19335530/yildirimdan-vahim-iddia-vali-beyden-notere-kadar-herkesi-goreve-davet-ediyorum



Malatya’da deprem evlilikleri de sarstı

Malatya’da evlenme ve boşanma oranları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Malatya’da evlenme sayısı bir önceki yıla göre ciddi oranda düşüş gösterirken, boşanma sayısında da düşüş gözlemlendi. Malatya özelinde 2023 yılında 3 bin 872 evlilik ve 875 boşanmanın gerçekleştiği görüldü.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19336505/malatyada-deprem-evlilikleri-de-sarsti



Emekliler ikramiyeyle ilgili ne düşünüyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın emeklilere verdiği ikramiye müjdesi Malatyalı emeklileri memnun etti. Kendilerine verilen zam, akabinde ikramiye tutarının iyi olduğunu dile getiren emekliler, tek sıkıntılarının piyasadaki ekonomik buhran olduğunu ifade ettiler.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19336985/emekliler-ikramiyeyle-ilgili-ne-dusunuyor



Malatya’nın anıları bir bir yok oldu Lüks mahallede sağlam bina kalmadı

Malatya’da sokak sokak gezerek depremin izlerini kayıt altına almaya, gelecek nesillere bugünlerden ders çıkarmaları için yıkımın boyutunu objektifler aracılığı ile fotoğraflayıp paylaşmaya devam ediyoruz. Bu defa ki adresimiz Battalgazi ilçesine bağlı Fatih Mahallesi… Bahsi geçen mahallede genellikle yeni sayılabilecek lüks yapıların olduğu ancak çoğunun hasar aldığı görülüyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19338512/malatyanin-anilari-bir-bir-yok-oldu-luks-mahallede-saglam-bina-kalmadi



Malatya’da değişmeyen görüntü Toz, toprak, asbest, moloz…

Malatya’da yıkımlar devam ederken bazı noktalarda yükselen toz bulutları şehrin birçok noktasından görülüyor. Şehirde artık normalleşen bir durum olsa da depremlerin üzerinden 13 ay gibi bir zaman geçerken bu görüntülerin bitmesi bekleniyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19338999/malatyada-degismeyen-goruntu-toz-toprak-asbest-moloz



TOKİ konutları neden sağlam?

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yerle bir ettiği şehirlerde TOKİ konutlarına bir şey olmadı. Hatta bu durum “TOKİ konutları çizik bile almadı” şeklinde açıklandı ve Malatya’da da aynı şey söz konusu oldu. Son günlerde yapılan kura çekimleriyle birlikte depreme karşı güven veren bu yapıların sağlamlığı yine gündem oldu. Peki, TOKİ konutları nasıl bu kadar sağlam? Uzmanlar ve yetkililer bu konuda ne diyor?