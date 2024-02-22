TOKİ konutları neden sağlam?

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yerle bir ettiği şehirlerde TOKİ konutlarına bir şey olmadı. Hatta bu durum “TOKİ konutları çizik bile almadı” şeklinde açıklandı ve Malatya’da da aynı şey söz konusu oldu. Son günlerde yapılan kura çekimleriyle birlikte depreme karşı güven veren bu yapıların sağlamlığı yine gündem oldu. Peki, TOKİ konutları nasıl bu kadar sağlam? Uzmanlar ve yetkililer bu konuda ne diyor?

Hatırlanacağı üzere 6 Şubat depremleri 11 ili derinden etkilemiş, Kahramanmaraş, Malatya, Hatay ve Adıyaman’ı ise deyim yerindeyse yerle bir etmişti. Deprem bölgesinde TOKİ konutlarının sağlam kalması, hatta çizik bile almaması da o süreçte gündeme gelmişti.

10 İLDE İNCELEME YAPILDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin 6 Şubat’tan sonra yaptığı hasar tespit çalışmalarında TOKİ konutlarında hiçbir hasar olmadığı tespit edilmişti. Bakanlık, 10 il valilik ve kaymakamlıkları TOKİ konutları sakinlerinin evlerine girebileceğini belirten mesaj da göndermişti.

DÖNEMİN BAKANI BU SAĞLAMLIĞI NASIL AÇIKLAMIŞTI?

Peki, TOKİ konutları nasıl bu kadar sağlam? 6 Şubat sürecinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevini yapan Murat Kurum, o günlerde “TOKİ binaları nasıl sağlam kaldı?” başlığı altında bir video yayınlamıştı ve şu cevabı vermişti:

“Doğru zemin, doğru teknikle…”

“TÜNEL KALIP YAPILIRSA BİNA YIKILMAZ”

Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Hüsnü Korkmaz’ın Sabah’a yaptığı açıklamada,

“Bütün taşıyıcı sistem perde duvarlardan oluşmaktadır. Tünel kalıp yapılırsa bina yıkılmaz. Depremde meydana gelen dikey/ yatay kuvvetlerin tamamının betonarme perdelerle taşınması, binaların yatay sertliğinin çerçeve sistemlere göre çok büyük olmasını sağlar. Bu da tünel beton sistemlerinin deprem güvenliğinin yüksek olduğunu gösterir”

şeklindeki ifadeleri de bu sorunun cevabını özetliyor.

YÜKSEK STANDARTLARA UYULUYOR

TOKİ tarafından inşa edilen konutlar genellikle sağlam olarak açıklanıyor çünkü bu projelerde yüksek standartlara uyulması ve kaliteli malzeme kullanılması ön planda. İşte TOKİ konutlarının neden sağlam olduğunu açıklayan bazı ana faktörler:

DENETİM VE KALİTE KONTROL

TOKİ projeleri, inşaat aşamasında sıkı denetim ve kalite kontrol süreçlerinden geçiyor. Bu süreçler, yapılan işin kalitesini artırmak ve olası hataları minimize etmek için titizlikle yürütülüyor.

TEKNİK ŞARTNAMELERE UYUM

TOKİ, projelerini hayata geçirirken belirlenen teknik şartnamelere uygun olarak hareket ediyor. Bu şartnameler, yapısal dayanıklılık, izolasyon, yangın güvenliği ve benzeri konularda belirli standartları içeriyor.

KALİTELİ MALZEME KULLANIMI

TOKİ projelerinde kullanılan malzemelerin kalitesi önemlidir. Beton, çelik, izolasyon malzemeleri gibi yapı elemanları yüksek standartlara ve dayanıklılık gereksinimlerine uygun seçiliyor ve kullanılıyor.

MÜHENDİSLİK HESAPLARI VE TASARIM

TOKİ projeleri, mühendislik hesapları ve tasarım aşamalarında uzman kişiler tarafından yürütülüyor. Böylece bina yapısal olarak güvenli ve dayanıklı olacak şekilde planlanır ve inşa ediliyor.

DOĞAL AFETLERE DAYANIKLILIK

Türkiye gibi deprem riski yüksek bir ülkede, TOKİ konutlarının depreme dayanıklı olması büyük önem taşıyor. Bu nedenle projelerde güçlendirme teknikleri ve depreme karşı dayanıklılığı artıran önlemler sıklıkla kullanılıyor.

PROFESYONEL İNŞAAT FİRMALARIYLA İŞBİRLİĞİ

TOKİ, projelerini genellikle tecrübeli ve saygın inşaat firmalarıyla işbirliği yaparak gerçekleştiriyor. Bu firmaların sahip olduğu bilgi birikimi ve tecrübe, projelerin kalitesini artırıyor.