Dünyanın en iyi ilk 25 dizisi: Aralarında Türk yapımı da var

Dünyanın en iyi dizileri IMDB puanlarıyla belirlendi. İlk sırada efsane dizi Breaking Bad’in olması ise listenin tam da dizi sevdalılarına göre olduğunu gösterdi.
“Dünyanın en iyi dizileri hangileri?” sorusu sık sık arama motorlarında araştırılırken özellik IMDB puanlarına bakılıyor. Dizi ve film izlemek isteyenler genel olarak ilk önce izleyecekleri yapımın bu puanına bakıyor. İşte IMDB puanlarına göre dünyanın en iyi 25 dizisi…
İŞTE O EFSANE LİSTE
1) Breaking Bad
2) Band of Brothers
3) Bluey
4) The Wire
5) Avatar: Son Hava Bükücü
6) Çernobil
7) Scam 1992: The Harshad Mehta Story
8) Game of Thrones
9) The Sopranos
10) Aspirants
11) Twilight Zone
12) Fullmetal Alchemist: Brotherhood
13) The Last Dance
14) Reply 1988
15) TVF Pitchers
16) Leyla ile Mecnun
17) Gullak
18) Yaşam
19) The Office
20) Better Call Saul
21) One Piece
22) Arcane
23) Firefly
24) Batman: The Animated Series
25) Hunter x Hunter
Bu arada Türkiye’den “Şahsiyet” 29’uncu sırada, “Gibi” 31’inci sırada, “Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi” 51’inci sırada yer aldı.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.