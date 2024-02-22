Dünyanın en iyi ilk 25 dizisi: Aralarında Türk yapımı da var

Dünyanın en iyi dizileri IMDB puanlarıyla belirlendi. İlk sırada efsane dizi Breaking Bad’in olması ise listenin tam da dizi sevdalılarına göre olduğunu gösterdi.

“Dünyanın en iyi dizileri hangileri?” sorusu sık sık arama motorlarında araştırılırken özellik IMDB puanlarına bakılıyor. Dizi ve film izlemek isteyenler genel olarak ilk önce izleyecekleri yapımın bu puanına bakıyor. İşte IMDB puanlarına göre dünyanın en iyi 25 dizisi…

İŞTE O EFSANE LİSTE

1) Breaking Bad

2) Band of Brothers

3) Bluey

4) The Wire

5) Avatar: Son Hava Bükücü

6) Çernobil

7) Scam 1992: The Harshad Mehta Story

8) Game of Thrones



9) The Sopranos

10) Aspirants

11) Twilight Zone



12) Fullmetal Alchemist: Brotherhood

13) The Last Dance

14) Reply 1988

15) TVF Pitchers

16) Leyla ile Mecnun

17) Gullak

18) Yaşam

19) The Office

20) Better Call Saul



21) One Piece

22) Arcane

23) Firefly

24) Batman: The Animated Series



25) Hunter x Hunter

Bu arada Türkiye’den “Şahsiyet” 29’uncu sırada, “Gibi” 31’inci sırada, “Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi” 51’inci sırada yer aldı.