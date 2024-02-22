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Dünyanın en iyi ilk 25 dizisi: Aralarında Türk yapımı da var

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Dünyanın en iyi dizileri IMDB puanlarıyla belirlendi. İlk sırada efsane dizi Breaking Bad’in olması ise listenin tam da dizi sevdalılarına göre olduğunu gösterdi.

Dünyanın en iyi ilk 25 dizisi: Aralarında Türk yapımı da var mask
Dünyanın en iyi ilk 25 dizisi: Aralarında Türk yapımı da var
Dünyanın en iyi ilk 25 dizisi: Aralarında Türk yapımı da var
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Dünyanın en iyi dizileri IMDB puanlarıyla belirlendi. İlk sırada efsane dizi Breaking Bad’in olması ise listenin tam da dizi sevdalılarına göre olduğunu gösterdi.

“Dünyanın en iyi dizileri hangileri?” sorusu sık sık arama motorlarında araştırılırken özellik IMDB puanlarına bakılıyor. Dizi ve film izlemek isteyenler genel olarak ilk önce izleyecekleri yapımın bu puanına bakıyor. İşte IMDB puanlarına göre dünyanın en iyi 25 dizisi…

İŞTE O EFSANE LİSTE

1) Breaking Bad

2) Band of Brothers

Dünyanın en iyi ilk 25 dizisi: Aralarında Türk yapımı da var

3) Bluey

4) The Wire

5) Avatar: Son Hava Bükücü

6) Çernobil

Dünyanın en iyi ilk 25 dizisi: Aralarında Türk yapımı da var

7) Scam 1992: The Harshad Mehta Story

8) Game of Thrones

9) The Sopranos

10) Aspirants

Dünyanın en iyi ilk 25 dizisi: Aralarında Türk yapımı da var

11) Twilight Zone

12) Fullmetal Alchemist: Brotherhood

13) The Last Dance

Dünyanın en iyi ilk 25 dizisi: Aralarında Türk yapımı da var

14) Reply 1988

15) TVF Pitchers

16) Leyla ile Mecnun

17) Gullak

18) Yaşam

Dünyanın en iyi ilk 25 dizisi: Aralarında Türk yapımı da var

19) The Office

20) Better Call Saul

21) One Piece

Dünyanın en iyi ilk 25 dizisi: Aralarında Türk yapımı da var

22) Arcane

23) Firefly

24) Batman: The Animated Series

25) Hunter x Hunter

Bu arada Türkiye’den “Şahsiyet” 29’uncu sırada, “Gibi” 31’inci sırada, “Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi” 51’inci sırada yer aldı.

Dünyanın en iyi ilk 25 dizisi: Aralarında Türk yapımı da var

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22 Şub 2024 - 23:05 - Yaşam

Mahreç  Haber Merkezi

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