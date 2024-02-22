- Gündem

Malatya’da değişmeyen görüntü Toz, toprak, asbest, moloz…

ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya’da yıkımlar devam ederken bazı noktalarda yükselen toz bulutları şehrin birçok noktasından görülüyor. Şehirde artık normalleşen bir durum olsa da depremlerin üzerinden 13 ay gibi bir zaman geçerken bu görüntülerin bitmesi bekleniyor.

Malatya’da değişmeyen görüntü Toz, toprak, asbest, moloz… mask
Malatya’da değişmeyen görüntü Toz, toprak, asbest, moloz…
Malatya’da değişmeyen görüntü Toz, toprak, asbest, moloz…
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya’da yıkımlar devam ederken bazı noktalarda yükselen toz bulutları şehrin birçok noktasından görülüyor. Şehirde artık normalleşen bir durum olsa da depremlerin üzerinden 13 ay gibi bir zaman geçerken bu görüntülerin bitmesi bekleniyor.

Malatya’da değişmeyen görüntü Toz, toprak, asbest, moloz…

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yerle bir ettiği Malatya’da yıkımlar devam ediyor. Şehirde ağır hasarlı yapıların yıkımlarının bitmesi umut ediliyor.

Malatya’da değişmeyen görüntü Toz, toprak, asbest, moloz…

SU KULLANILMIYOR MU?

Bu fotoğraflar ise İnderesi TOKİ’den çekilen ve Battalgazi ilçesi Çöşnük istikametinde gerçekleştirilen yıkıma ait. Aylardır alışık olduğumuz bu görüntülerde de toz, toprak yükselmesi görülüyor. Bu durum asbest riskini beraberinde getiriyor. Ayrıca dillere pelesenk olan

“Yıkımlarda su kullanılmalı”

ifadesi de artık kelimelere bile dökülmüyor. Bu arada bazı yerlerde enkaz ve ağır hasarlı yapıların varlığı göze çarpıyor.

Malatya’da değişmeyen görüntü Toz, toprak, asbest, moloz…

YIKIMLARIN YÜZDE KAÇI TAMAMLANDI?

Öte yandan Malatya’da depremlerde 6 bin 643 bina yıkıldı. 35 bin 907 bina ağır hasar, 2 bin 525 bina ise orta hasar aldı. 2 Şubat tarihi itibariyle yıkılan bina sayısı 28 bin 980. Yargı sürecindeki bina sayısı 3 bin 492. Malatya merkezde yıkımların yüzde 98’i tamamlandı, İl geneli yıkımların ise yüzde 85,27’si tamamlandı.

Malatya’da değişmeyen görüntü Toz, toprak, asbest, moloz…

# malatya, malatya haber, busabah haber, deprem, Malatya deprem, yıkım, Hasar, Enkaz, İnderesi TOKİ, battalgazi, Toz, asbest

22 Şub 2024 - 22:50 Malatya- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL