Malatya’da değişmeyen görüntü Toz, toprak, asbest, moloz…

Malatya’da yıkımlar devam ederken bazı noktalarda yükselen toz bulutları şehrin birçok noktasından görülüyor. Şehirde artık normalleşen bir durum olsa da depremlerin üzerinden 13 ay gibi bir zaman geçerken bu görüntülerin bitmesi bekleniyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yerle bir ettiği Malatya’da yıkımlar devam ediyor. Şehirde ağır hasarlı yapıların yıkımlarının bitmesi umut ediliyor.

SU KULLANILMIYOR MU?

Bu fotoğraflar ise İnderesi TOKİ’den çekilen ve Battalgazi ilçesi Çöşnük istikametinde gerçekleştirilen yıkıma ait. Aylardır alışık olduğumuz bu görüntülerde de toz, toprak yükselmesi görülüyor. Bu durum asbest riskini beraberinde getiriyor. Ayrıca dillere pelesenk olan

“Yıkımlarda su kullanılmalı”

ifadesi de artık kelimelere bile dökülmüyor. Bu arada bazı yerlerde enkaz ve ağır hasarlı yapıların varlığı göze çarpıyor.

YIKIMLARIN YÜZDE KAÇI TAMAMLANDI?

Öte yandan Malatya’da depremlerde 6 bin 643 bina yıkıldı. 35 bin 907 bina ağır hasar, 2 bin 525 bina ise orta hasar aldı. 2 Şubat tarihi itibariyle yıkılan bina sayısı 28 bin 980. Yargı sürecindeki bina sayısı 3 bin 492. Malatya merkezde yıkımların yüzde 98’i tamamlandı, İl geneli yıkımların ise yüzde 85,27’si tamamlandı.